În putere, inimoasă, celebră, dintr-o familie de vedete. O cunoştea toată ţara. Tocmai de aceea, şocul a fost uriaş. Cristina Ţopescu (59 de ani) a fost găsită moartă în locuinţa ei din Tunari (Ilfov), unde a zăcut fără viaţă încă din jurul datei de 28 decembrie 2019!

Când a murit de fapt Cristina?

Deocamdată, nu se cunoaşte răspunsul la această întrebare. Potrivit unui raport preliminar al IML, se pare că decesul a avut loc în jurul Anului Nou, însă din cauza stării avansate de putrefacţie în care a fost găsit trupul vedetei, medicii legişti au nevoie de mai mult timp pentru cercetări. Ce se ştie este că ultima sa postare pe Facebook a fost pe data de 26 decembrie, iar pe aplicaţia de mesagerie WhatsApp a scris ultima dată pe 28 decembrie. Totuşi, un muncitor din zonă a povestit, ieri, pentru Click!, că a vorbit cu ea pe 30 decembrie.

