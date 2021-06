Un employer branding puternic ajuta organizatia sa creeze o cale de angajare fiabila si durabila. Reputatia de bun angajator este creata de imaginea firmei, dar si de experientele angajatilor si ale candidatilor pentru joburi. Totodata, este esentiala pentru a putea atrage talente de top si a le pastra pe termen lung.

In prezent, din ce in ce mai multe companii apeleaza la inteligenta artificiala pentru a-si construi marca de bun angajator, aceasta avand un rol esential in strategiile de employer branding.

Iata patru moduri in care AI imbunatateste procesul de recrutare, imaginea angajatorului si experienta generala a candidatilor.

Ajuta la selectarea candidatilor

Selectarea candidatilor este printre primele forme de utilizare a inteligentei artificiale in procesul de recrutare. Daca pentru joburile pentru care exista sute sau chiar mii de candidati viabili, selectarea manuala este o sarcina coplesitoare si de durata, AI poate usura considerabil procesul, eficientizandu-l si reducandu-l la numai cateva secunde.

Insa, cel mai mare beneficiu al folosirii inteligentei artificiale in procesul de selectie consta in capacitatea de a gasi rapid candidatii care corespund cerintelor job-ului.

De asemena, ajuta la crearea profilului candidatului ideal, permite gestionarea eficienta a relatiilor dintre acesta si HR si imbunatasete considerabil politicile de recrutare, angajare si pastrare a angajatilor.

Personalizeaza recrutarea

AI consolideaza relevanta candidatilor pentru un anumit loc de munca, si, totodata, ajuta angajatorul sa creeze o oferta atractiva care tine cont de experienta reala si valorile candidatilor. Altfel spus, ajuta angajatorul sa creeze o fisa a postului care transforma solicitantii pentru un anumit loc de munca in candidatii perfecti.

Cand candidatul isi incarca CV-ul pe pagina “Cariere” a companiei, datorita inteligentei artificiale, aceasta le va arata joburile disponibile care se potrivesc cu abilitatile lor. Acest lucru va crea o prima impresie pozitiva pentru candidati si usureaza procesul de selectie.

Procesul de recrutare este obiectiv si lipsit de prejudecati

Companiile care iau in considerare doar persoane cu un anumit profil au reputatia de angajatori subiectivi. Chiar daca tendinta nu este intentionata si constienta, poate influenta negativ rezultatele recrutarii, acest lucru fiind in detrimentul firmei.

Exista cateva moduri in care AI ajuta la crearea unui proces de angajare echitabil si obiectiv. In primul rand, poate ascunde date, cum ar fi cele despre varsta, sexul, etnia, locul nasterii, facultatea urmata sau orice alta informatie care ar putea declansa prejudecatile si ar face procesul de selectie subiectiv.

In plus, AI se poate folosi pentru auditul practicilor de recrutare ale unei companii si imbunatatirea acestora. Astfel se pot face corectiile necesare, pentru ca la urmatoarea runda de angajare sa nu mai fie exclusi candidati valorosi.

De asemenea, AI ofera instrumente de verificare a anunturilor de angajare care trebuie sa aiba un limbaj neutru.

Permite utilizarea chatbot-urilor pentru candidati

Chatbot-urile sunt printre cele mai vizibile aplicatii ale inteligentei artificiale in procesul de recrutare. Indiferent daca este vorba despre completarea unei cereri sau formalitatile de angajare, acestea ajuta candidatii sa navigheze prin etapele procesului. De asemenea, pot colecta informatii adresandu-le candidatilor intrebari initiale de selectie, raspund intrebarilor celor mai frecvente primite de la acestia si ii ajuta sa isi programeze interviul.

Candidatii se asteapta sa interactioneze cu chat-urile, iar companiile care le implementeaza fac o prima impresie favorabila, acest lucru ajutand la consolidarea employer brandingului. Intrucat concureaza pentru a recruta si a atrage talente, companiile capabile sa se conecteze eficient si rapid cu candidatii calificati pentru job-urile disponibile au un avantaj considerabil.