Stresul reprezinta o problema a zilelor noastre, care ne afecteaza productivitatea la locul de munca, dar si relatiile cu cei din jur si chiar si sanatatea. Parca suntem mai putin dispusi sa trecem peste mici sicane sau peste situatii pe care le percepem ca fiind negative si interpretam totul tinand cont doar de latura negativa a lucrurilor. Si atunci cum sa nu cadem prada stresului? Totusi, gestionarea emotiilor ne poate ajuta nu doar sa avem mai mult succes in viata profesionala si personala, ci si sa evitam anumite afectiuni.

Asadar, cum scapam de stres?

1. Joaca-te cu animalul de companie sau urmareste filmulete cu pisici

Daca ai un animal de companie, acesta poate sa te scoata rapid din starea neplacuta in care te afli. Uneori, printr-o singura privire. Afectiunea de care poate da dovada pisica sau cainele tau te poate ajuta sa te calmezi. Simpla prezenta a acestuia, dar mai ales interactiunea cu el (mangaiatul, joaca) te vor ajuta sa iti schimbi starea.

De asemenea, multi dintre posesorii de animale de companie vorbesc cu patrupedul atunci cand au ceva pe suflet. Si e un lucru care se intampla frecvent. Chiar daca pisica sau cainele nu intelege si nu raspunde, monologul avut cu el te poate ajuta sa iti iei o greutate de pe suflet si sa te simti mai bine din punct de vedere emotional.

2. Tine un jurnal sau discuta cu un prieten

Uneori, sa vorbim despre ceea ce ne preocupa ne poate ajuta, chiar daca nu primim un raspuns ori o rezolvare. Asa ca, asterne pe hartie ceea ce te preocupa, ce te deranjeaza. Jurnalul te poate ajuta sa iti amintesti cum ai gestionat in trecut situatii similare, insa te ajuta si sa te descarci, scriind.

Asadar, scrie in jurnal ceea ce te deranjeaza. Astfel, te vei mai relaxa si poate vei gasi tu insuti rezolvarea.

Daca nu reusesti de unul singur si vrei sa discuti cu o persoana care poate avea o opinie, un sfat sau care macar pare sa te inteleaga, stai de vorba cu un prieten.

De multe ori se intampla ca dupa ce scriem sau verbalizam sa ne dam seama ca ceea ce ne afecteaza nu e atat de grav si, astfel, putem trece peste asta mult mai usor si mai rapid.

3. Fa o activitate care te solicita fizic

Sportul, plimbarea, o sesiune de curatenie sau gatitul te pot ajuta sa te simti mai bine si sa mai scapi de stres. Excesul de adrenalina care apare atunci cand iti e frica sau esti nervos se poate consuma prin efort fizic. Insa, daca nu iti place sa alergi sau sa faci sport, poti opta pentru o alta activitate care necesita efort fizic, miscare si care sa iti placa.

Poate e nevoie sa faci curatenie si chiar ti-ar face pacere sa iti vezi casa mai curata. Poate iti place sa sa iti ordonezi hainele in dulap, sa le calci sau sa gatesti. Nu e nevoie sa ramai in starea neplacuta, schimba activitatea si registrul emotional.

4. Citeste o carte

Cartile au darul de a ne transpune in alte lumi si de a ne indeparta de noi si de problemele noastre. In plus, ele vin cu povesti care ne solicita imaginatia si ne fac sa traim situatii, sa simtim emotii strans legate de acestea.

Cartile nu ne imbogatesc doar intelectual si spiritual, ci ne ajuta sa ne reglam emotiile si sa ne simtim mai bine.

Sursa: experiente-colorate.ro