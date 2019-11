De care ori nu ai auzit sau ai vazut pe internet ca vor avea loc in perioada urmatoare anumite conferinte? Daca te-a invitat vreun prieten sau coleg pana acum la un astfel de eveniment, insa nu ai fost interesat, trebuie sa afli ca ai ratat o ocazia din care poti beneficia de multe lucruri bune, care iti vor fi de folos in plan profesional. Mai ales daca este vorba despre o conferinta de business.

Dar hai sa aflam mai exact ce este o conferinta, care este rolul acesteia si care sunt motivele pentru care ar trebui sa participi. Este posibil sa iti placa astfel de evenimente si sa vrei sa mai participi si pe viitor.

O conferinta este un eveniment important, unde se intalnesc pentru a face schimb de idei, sa gaseasca potentiali clienti sau colaboratori, ori sa isi prezinte reusitele si provocarile din cariera. E ma mult decat o intalnire de networkng, pentru ca in cadrul unei conferinte vei avea acces la specialisti, la prezentari create special pentru acest eveniment si la multe informatii utile.

Pe data de 13 noiembrie poti si tu sa iei parte la un astfel de eveniment de business Conferinta “Femei de cariera” la care te poti inscrie chiar aici.

Ne-am gandit la toate beneficiile pe care ti le poate aduce o conferinta de business si iti prezentam 4 dintre motivele pentru care merita sa te inscrii si tu la un astfel de eveniment:

1. Afli informatii utile despre noutatile din domeniu

Pentru ca este o conferinta de business, vor participa ca speakeri mai multi specialisti din diferite domenii. Astfel, vei avea sansa sa iei parte la sesiuni interesante si chiar din domeniul care te intereseaza. Acestia iti pot spune ce greseli au facut, ce rezolvari au gasit pentru problemele care pot sa apara, ce strategii au aplicat si care i-au ajutat in dezvoltarea afacerii.

2. Iti poti face contacte noi prin intermediul networking-ului

Chiar daca in cadrul conferintei in mare parte a timpului vei asculta prezentarile speakerilor, asta nu inseamna ca nu trebuie sa fii interesat si de oamenii din jurul tau. De fapt, acesta este un mare avantaj de care te poti bucura la o conferinta, faptul ca prin interactiunea cu cei din jurul tau este posibil obtii noi parteneri sau chiar potentiali clienti.

Asadar, atunci cand ajungi la o conferinta pregateste-te de socializare care iti va genera doar experiente placute.

3. Vei putea gasi idei si surse de inspiratie pe care sa le aplici in business-ul tau

Pentru ca intotdeauna este bine sa ai pe langa tine oameni de calitate si de la care poti invata lucruri noi, in cadrul conferintei, speakerii vor fi cea mai buna metoda de inspiratie. Poti afla sfaturi despre cum sa gestionezi o situatie pe care o ai in prezent sau alte idei la care nu te-ai gandit pana acum si pe care le poti pune imediat in aplicare.

4. Daca ai o afacere, poti castiga notorietate

O conferinta de business este o buna oportunitate de afirmare pentru cei care detin deja o afacere. Daca esti antreprenor si vrei sa te afirmi, inscrie-te la un astfel de eveniment si fa-te cunoscut prin intermediul materialelor de promovare, dar si prin prezentarea ta in fata celorlalti participanti. Astfel vei putea primi feedback gratuit de la persoanele interesate de prezentarea ta.

Cateva sfaturi utile:

Nu rata deschiderea conferintei pentru ca vei afla informatii utile despre desfasurarea evenimentului si despre speakeri, dar vei avea si prilejul de a socializa la welcome coffe

Noteaza toate informatiile care ti se par interesante, astfel vei putea revizui oricand notitele si sa pui in aplicare ce ai aflat

Socializeaza si in pauzele dintre sesiuni, nu se stie ce persoane interesante poti descoperi cu care poti lega parteneriate

Vrei si tu sa participi la un astfel de eveniment? Conferinta Femei de cariera din aceasta luna poate fi ocazia perfecta pentru a descoperi cum arata si cum se desfasoara un astfel de eveniment, da si testezi chiar tu beneficiile participarii.

