Pandemia care a aparut inca de la inceputul anului, a generat multa panica in randul oamenilor, care au inceput sa se izoleze in case iar viata lor a inceput sa se schimbe. Multe companii s-au inchis sau au inceput sa ia masuri drastice de protectie folosind tot timpul masti sau viziere de protectie pentru a proteja impotriva infectarii cu COVID-19.

Toate aceste situatii au dus la degradarea starii de bine a oamenilor care au inceput sa fie mai stresati si chiar sa nu poata sa treaca cu bine din punct de vedere al sanatatii emotionale peste aceasta perioada. Desigur, gasirea timpului si a inclinatiei de a avea grija de noi insine poate fi dificila in acest moment. Cu toate acestea, ingrijirea de sine este importanta. Mai jos poti vedea cateva sfaturi care te pot ajuta in acest sens.

1. Fii recunoscator: Probabil ca ai auzit acest lucru de cateva ori, dar poti gasi intotdeauna ceva demn de care sa fii recunoscator, indiferent daca acesta este sanatatea noastra, relatiile, resursele, sprijinul sau credinta. Cel putin, cineva poate fi recunoscator pentru experientele pozitive ale trecutului si pentru posibilitatile de mai departe, oricat de sumbre ar putea parea in momentele de suferinta.

Noteaza pentru ce anume esti recunoscator in acest moment si vei incepe sa te simti mai impacat cu tine si mai linistit. Cu toate acestea, practicarea recunostintei nu este in mod evident suficient in sine. Uneori, lucrurile sunt atat de greu de suportat incat este dificil sa te simti recunoscator. In astfel de momente poti tine cont si de sfaturile de mai jos.

2. Fii constient: Aceast sfat nu se refera doar la prezentul actual, la indreptarea atentiei unde esti si ce faci intr-un moment anume. Mai degraba inseamna sa fii putin mai constient si la alte aspecte precum cine esti, unde iti doresti sa mergi, de ce iti doresti sa mergi intr-un anumit loc, cum vei ajunge acolo si cum te vei simti la destinatie.

Mentionarea chiar a unei propozitii sau a doua in acest sens poate sa te ajute sa iesi din starea pe care o ai, facandu-ti planuri de viitor. Astfel vei putea avea raspunsuri despre viata ta, despre ceea ce esti si ce vrei sa faci. Este un bun exercitiu de autoreflectie.

3. Fii util: Lucrurile bune se intampla rareori fara un efort anume. Este necesar sa contribui si tu pentru fericirea ta, dar si pentru a celor din jurul tau. Fa-te util realizand diferite activitati pentru tine cat si pentru familia si prietenii tai. Fa zilnic exercitii, invata ceva nou, urmeaza cursuri online sau orice altceva te va face sa te simti util. Poti chiar sa oferi tu cursuri si ore online, daca te descurci intr-o materie.

Chiar si actul de a cauta ajutor reprezinta o modalitate de a fi util, pentru sine. Mai ales atunci cand esti blocat sau pierdut, reflectarea la acest lucru te poate face sa te pui pe picioare. Poate ca vei incepe sa iti revizuiesti viziunea personala asupra prioritatilor tale. S-ar putea sa adaugi noi elemente pe care nu le-ai mai incercat pana acum, care te pot ajuta sa acumulezi experiente noi.

4. (Doar) fi: Uneori, aceasta poate fi cea mai utila „actiune” atunci cand ne simtim pur si simplu epuizati sau ne confruntam cu momente si circumstante care schimba viata, cum ar fi suferintele pe care multi le-au suferit in timpul acestei crize. Uneori trebuie doar sa fii, sa fii empatic, sa ai credita si sa iti permiti momente de relaxare si detensionare.

Ce spune Forumul Economic Mondial despre sanatatea mintala

Forumul Economic Mondial a precizat faptul ca una din patru persoane se confrunta cu boli mintale, costand economia globala aproximativ 6 trilioane de dolari pana in 2030.

Starea de sanatate mintala este principala cauza a dizabilitatii si a rezultatelor slabe ale vietii la tinerii cu varsta cuprinsa intre 10 si 24 de ani, contribuind pana la 45% din povara totala a bolii la aceasta grupa de varsta. Cu toate acestea, la nivel mondial, tinerii au cel mai slab acces la ingrijirea sanatatii mintale in timpul vietii si in toate etapele bolii (in special in primele etape).