Iarna este un anotimp in care poti sa te distrezi la fel de bine ca si in sezonul calduros alaturi de familie sau de prieteni. Daca sezonul friguros a venit, nu inseamna ca nu poti sa te mai bucuri de sport si sa te distrezi in aer liber. Exista mai multe sporturi de iarna si de activitati pe care le poti face intr-o escapada la munte sau chiar intr-o tabara de ski.

Pentru ca este important sa ramai activ si in perioada iernii, in special pentru a te mentine sanatos, mai jos poti sa vezi cateva exemple de sporturi de iarna pe care le poti face la munte sau la tine in oras si care te ajuta sa te relaxezi.

1. Schiatul

Un sport preferat de multi turisti care asteapta cu nerabdare sa vina iarna este schiatul. Un sport care implica activitatea intregului corp, a tuturor muschilor. De aceea este recomandat schiatul si in cazul copiilor, pentru ca asigura o dezvoltare armonioasa mai ales a muschilor picioarelor si abdominali. In acelasi timp acest sport ajuta si pentru stimularea imunitatii, imbunatatirea gradul de oxigenare. Din cauza temperaturilor scazute organismul lucreaza mai intens pentru a-si pastra caldura.

2. Snowboardingul

Pentru acest sport este necesar sa ai o rezistenta fizica mare datorita miscarilor intense pe care trebuie sa le faci. Snowboardingul presupune echilibru si flexibilitate si, la fel ca si schiatul, ajuta la intarirea grupelor inferioare de muschi. Daca iti place sa practici acest sport trebuie sa mai stii ca are numeroase beneficii cardiovasculare si contra anxietatii. Vei observa ca starea ta de bine se va imbunatati si organismul va incepe sa elibereze endorfine.

3. Patinajul

Patinajul este un sport de iarna care se poate practica chiar si in orasul tau, in spatiile special amenajate pe timpul iernii. Presupune o varietate de miscari si de exercitii bune pentru imbunatatirea echilibrului si a coordonarii. In acelasi timp ajuta si la cresterea rezistentei musculaturii si a flexibilitatii. Prin patinaj te poti elibera de stres si te poti bucura de echilibru emotional.

4. Joggingul

Desi nu este chiar un sport de iarna, este o activitate pe care o poti realiza in zapada chiar acasa, in parc. Desigur, trebuie sa fii atent sa eviti zonele cu gheata. Daca urmezi un program regulat de jogging in perioada iernii te va ajuta sa arzi mai intens caloriile si se spune chiar ca mareste si speranta de viata.

Daca nu te simti pregatit pentru nici unul dintre aceste sporturi, poti pur si simplu sa apelezi la drumetiile montane. Te ajuta sa iti formei rezistenta si sa iti mentii echilibrul si flexibilitatea corpului. Totodata se vor intari si grupele de muschi inferioare, dar si cei abdominali. Miscarea in aer liber la munte ajuta si la reducerea anxietatii.

De ce sa te bucuri de sport si de iarna. Cateva sfaturi utile: