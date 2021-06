Pentru a atrage cei mai buni candidati posibili pentru pozitiile pe care le are disponibile, angajatorul ar trebui sa fie bine vazut si sa aiba o imagine cat mai atragatoare, iar acest lucru poate fi realizat prin strategii bine puse la punct.

Iata trei strategii de employer branding care pot ajuta firmele sa atraga oameni talentati si valorosi si sa gaseasca angajatul mult dorit.

Construieste-ti pagina “Despre noi”

Pagina “Despre noi” ar trebui sa reflecte imaginea firmei, sa o completeze si sa o sustina. Posteaza aici videoclipuri si marturii ale angajatilor si ofera-le candidatilor o perspectiva asupra companiei tale. De asemenea, descrierea postulurilor disponibile din pagina “Cariere” trebuie sa fie clara si concisa si sa acopere toate responsabilitatile si cerintele de baza.

Tototdata, pentru ca majoritatea persoanelor aflate in cautarea unui job folosesc mobilul, asigura-te ca site-ul tau este responsive.

Creeaza continut de calitate

Continutul de pe site-ul de prezentare este extrem de important si totodata se refera la una dintre cele mai eficiente strategii de employer branding. Acesta le permite candidatilor sa afle mai multe despre angajator si joaca un rol crucial in decizia de a aplica sau nu pentru un loc de munca oferit de acesta.

Foloseste fraze scurte si cat mai concise pentru ca textul sa fie usor de parcurs si sa nu piarda interesul cititorului. Evita paragrafele lungi, care pot fi dificil de urmarit pe mobil si asigura-te ca informatiile sunt edificatoare si usor de inteles.

Foloseste imagini si videoclipuri

Pentru ca o imagine poate face cat 1000 de cuvinte si, totodata, creste semnificativ atractivitatea site-ului, posteaza pe site-ul companiei imagini cu biroul si cu angajatii. Pentru a crea o impresie placuta, acestea trebuie sa fie cat mai luminoase si mai profesional realizatate.

De asemenea, nu uita ca videoclipurile sunt viitorul promovarii online si o parte cruciala in strategiile de employer branding. Investeste in crearea videoclipurilor de calitate care sa dovedeasca modul in care iti sustii angajatii si sa consolideze imaginea companiei tale.

Apeleaza la propriii angajati pentru recomandari

In procesul de selectie a persoanelor talentate si valoroase, angajatii pe care ii ai sunt cele mai puternice atuuri ale tale. Prin urmare, nu uita sa ii incluzi in strategia de employer branding.

Incurajeaza-i sa partajeze in reteaua lor de prieteni si cunostinte anunturile cu locurile de munca disponibile din cadrul companiei. De asemenea, ia in calcul implementarea unui sistem de recompensare a celor care te ajuta sa gasesti candidatii potriviti.

O alta metoda care implica suportul angajatilor consta in incurajarea lor de a posta pe paginile de socializare, pe pagina de Facebook a firmei sau pe site-ul de prezentare a acesteia, review-uri pozitive si oneste despre locul lor de munca si companie.

Daca vei lua in considerare aceste patru strategii de employer branding, atunci esti pe drumul cel bun pentru a ajunge un angajator puternic, capabil sa atraga candidati valorosi.