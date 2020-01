Odata cu intrarea in 2020, au aparut si tendintele pentru lifestyle valabile pentru tot parcursul acestui an. Sunt tendinte care au inceput sa ia amploare chiar de anul trecut, insa din 2020 vor tine cont de acestea tot mai multe persoane. Iata care sunt tendintele in lifestyle pe care trebuie sa le stii si tu odata cu intrarea in noul an:

1.Case inteligente

Casele inteligente sunt deja vazute inca din ultimii ani ca fiind printre cele mai cautate solutii moderne pe care oricine si le-ar dori. In acest an, tot mai multa lume va incepe sa achizitioneze dispozitive inteligente pentru case si va cauta sa isi construiasca sau sa isi doteze casa intr-un mod cat mai inteligent. Acest lucru va ajuta la usurarea muncii, dar si la crearea confortului din propria locuinta.

De exemplu, incalzirea din casa poate fi controlata de la distanta cu ajutorul telefonului mobil inteligent. Tot de la distanta poti sa pornesti televizorul, sa deschizi garajul sau sa pornesti masina de spalat.

2. Constientizarea grijii pentru natura – ECO friendly

O tendinta care va lua avant tot mai mult incepand din acest an va fi constientizarea importantei pe care o are natura in viata noastra. Oamenii devin tot mai constienti referitor la consumul de energie, reciclare sau folosirea apei, cat si la poluare. Trendul se orienteaza catre folosirea luminii naturale, achizitionarea de masini electrice si colectarea selectiva a gunoiului. Totodata, se for folosi din ce in ce mai mult ambalajele biodegradabile pentru alimente.

Aceasta constientizare apare odata cu constatarea faptului ca natura are nevoie de ajutorul nostru, iar noi suntem datori sa gasim solutii pentru a o salva. Incetul cu incetul, adoptarea unui stil de viata eco friendly va fi unul normal in urmatorii ani.

3. Mai putin inseamna mai mult

Acest este un alt nou trend: incepem sa renuntam la cantitatile mari si ne rezumam la cat mai putin. Daca pana acum cativa ani ne doream case foarte mari de exemplu, acum am inceput sa vedem lucrurile altfel, sa ne limitam la cat anume avem nevoie, fara sa exageram.

Simplificarea ajuta din punct de vedere psihic sa fim mai calmi si sa adoptam un stil de viata fara prea mult stres.

4. Investirea in dispozitive pentru animalele de companie

Ce produse vor fi in trend in 2020 pentru ingrijirea animalelor si in care vor investi proprietarii? Dispozitive pentru curatarea blanii animalului sau si uscarea ei, mobilier special creat pentru caini si pisici, realizate cat mai placut estetic si confortabil pentru animalele de companie, costume tematice pentru Halloween sau Craciun, litiere care se curata singure, boluri care dozeaza portiile de mancare, camere de vedere pentru a supraveghea animalului in timp real cat timp sunteti plecati de acasa etc.