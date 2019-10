La finalul anului trecut, Magna Global a publicat un raport de cercetare in care isi asumau faptul ca pana la finalul anului 2019, 50% din bugetul investit in advertising va fi acaparat de marketingul digital si de serviciile de promovare online. O predictie cel putin curajoasa, conform unor specialisti.

Ei bine, e 2019 acum si anul se apropie cu pasi repezi de final. Ce s-a intamplat? Desigur, bugetele din marketingul digital au crescut in continuare, iar acum goana pentru clienti online e mai mare decat oricand. In fond, inregistram primii ani istorici in care bugetele din marketing online intrec deja bugetele investite in advertising televizat. Iar trendurile formate in ultimul an sunt din ce in ce mai axate pe conversie, prin orice mijloc, pe masurare si pe targetare cat mai specifica.

Iata 4 trenduri de ultima ora in ad-tech: La ce trebuie sa fii atent din perspectiva unui marketer online?

1. Short Video Ads – Bumper Ads – promovare online pe YouTube

„Marketers are producing video ads that last as long as the time it takes to read this heading” – AdAge.com

Cu alte cuvinte, se fac videoclipuri cu reclame care dureaza atat de putin timp, echivalentul timpului petrecut sa citesti o fraza. Da, videoclipuri fulger in reclame, la asta suntem expusi din ce in ce mai mult.

In fond, tehnica „six-second ads” e din ce in ce mai cautata si mai aplicata online. Desigur, te-ai putea gandi ca intr-un clip de 6 secunde iti e imposibil sa spui o poveste. Dar asta nu este neaparat adevarat.

Deja piata reclamelor online este supra-aglomerata si rezultatele costa. De aceea marketerii fac tot posibilul ca fiecare secunda sa conteze. Bumper Ads-urile din You Tube, cele non-skip, au inceput sa fie astfel un canal extrem de atractiv pentru reclame. Iar conform Google Ads Blog, 9 din 10 reclame de acest fel creeaza o crestere globala de 30% in ceea ce priveste reaminitrea brandului, intiparindu-se destul de adanc in mintea consumatorilor. Tocmai de aceea, branduri foarte populare precum Mercedes Benz, Heineken sau alte afaceri de top au dezvoltat o arta in construirea acestor reclame de tip bumper ads de 5 – 6 secunde si in plasarea lor pe YouTube.

2. Bugete masive in Social Ads – promovare online pe Facebook

Desi 6 secunde de video par putine, acesta este un timp enorm in comparatie cu ce poti obtine in industria publicitatii pe Social Media, unde comportamentul de scroll le-a intrat in sange consumatorilor.

Publicitatea online reprezinta aproape 60% din cheltuielile de marketing din SUA, iar din aceste cheltuieli, aproape 75% sunt alocate reclamelor sociale. Marketerii se intrec in adevarate competitii pentru a deslusi formatul cel mai potrivit si combinatia perfecta de text + imagine. Reclamele de pe platformele din social media au milisecunde (comparativ cu cele 6 secunde de pe You Tube) pentru a capta atentia utilizatorului. Asadar, marketerii ar trebui sa ia in considerare modalitatea perfecta de a incorpora cel mai bine elemente vizuale in astfel de reclame.

La ce tip de continut tind sa raspunda cel mai bine utilizatorii?

– video sau vizualuri foarte puternice – fotografii socante, „out of the box”

– voci autentice, cunoscute, actori celebri

– texte care adreseaza intrebari sau solicita feedback sau care trateaza o problema contextuala foarte bine cunoscuta de catre utilizatori, care sa ii incite pe acestia la actiune

3. Targetarea specifica, pe baza contextului si marketingul situational sunt cheia spre succes

„Content might be king, but context is queen.” – AdAge.com

Asadar, marketingul situational, care tine cont de contextul social, economic, politic etc are cele mai multe sanse de reusita. Iar acum, posibilitatea de targetare extrem de specifica ne lasa sa ne adresam utilizatorilor exact in momentele in care acestia sunt mai interesati de un anumit subiect, de o anumita stire sau in momentele in care ei au interactionat cu o anumita pagina.

Desigur, audientele reci isi vor face si ele treaba si vor atrage cativa utilizatori noi, potentiali clienti, insa adevaratele rezultate din marketingul online vin in cadrul in care plasam reclame audientei potrivite, in momentul oportun, iar asta tine de context.

Dovada ca intotdeauna contextul conteaza?

Procter & Gamble, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata din SUA si-a redus drastic bugetul de publicitate cu peste 200 de milioane de dolari, doar din cauza faptului ca agentia care se ocupa de advertising pentru companie a plasat reclamele in cadrul unor videoclipuri care au trezit obiectii, nefiind in concordanta cu politica si valorile companiei.

Degeaba esti capabil sa stabilesti o audienta cu ajutorul resurselor Pixelului Facebook, daca nu e si cea potrivita si daca ea nu va rezona cu reclamele tale si cu mesajul tau.

Foloseste pixelul pentru a identifica audienta interesata de pagina ta sau chiar a concurentilor, apoi foloseste-te de situatiile actuale, de contextul in care se regasesc acei oameni pentru a-i targeta cu un text specific, iar pe baza datelor furnizate de audiente si pe baza combinatiei potrivite de text + imagine care sa reflecte contextul, cu siguranta vei putea atrage rezultatele dorite.

4. Vizibilitatea in randul oamenilor conteaza mai mult decat „bot-traffic” – traficul robotilor

30% din traficul total de pe internet arata semne de „non-human”. In conditiile in care companiile incep sa cheltuiasca miliarde de dolari pe reclama digitala, este normal ca asteptarile noastre sa fie justificate. Platitorii de publicitate doresc trafi real, uman, nu roboti care sa reactioneze la reclamele lor. De aceea numarul de like-uri, followeri pe platformele sociale nu mai inseamna nimic.

Marketerii trebuie sa fie astfel atenti la sursele din care provine traficul si trebuie sa optimizeze reclamele in cunostinta de cauza, alegand mereu plasarea lor in cele mai benefice sloturi pentru a produce rezultatele asteptate de catre platitorii de publicitate.

UTM-urile personalizate pentru a identifica sursele traficului, analizele din Google Analytics si Audientele personalizate, cat mai atent targetate, te vor ajuta in acest caz sa delimitezi persoanele care iti va d reclamele.

Pe masura ce industria de marketing digital continua sa creasca si sa evolueze, marketerii vor trebui sa acorde o atentie sporita acestor provocari si elementelor care au fost candva considerate poate nu atat de importante. La momentul actual, fiecare cent investit in publicitate trebuie sa fie raportat la anumiti KPI, pentru ca rezultatele sa fie valide, masurabile si sa poata fi optimizate in consecinta.