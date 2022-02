Municipiul Rădăuți a sărbătorit astăzi împlinirea a 40 de ani de când a fost inventată celebra ciorba rădăuțeană. Cea care a inventat ciorba, Cornelia Dumitrescu, a fost felicitată de primarul Bogdan Loghin, care i-a oferit un buchet de flori și un frumos tort în formă de oală plină cu ciorbă rădăuțeană.

”Rareori ești mândru că te-ai născut odată cu o ciorbă. Dar când ciorba e Ciorba Rădăuțeană, da, sunt mândru. Am 40 de ani, cât Ciorba Rădăuțeană. Amândoi, am venit pe lume deodată. Nu știu cum ar arata viața fără ciorba rădăuțeană și sincer, nici nu vreau să aflu. Datorită doamnei Cornelia Dumitrescu, în urmă cu 40 de ani, Rădăuțiul, Bucovina, primeau unul dintre cele mai puternice și cunoscute branduri: Ciorba Rădăuțeană. Fără doamna Dumitrescu, nu am fi cine suntem astăzi în lume. Domnia sa este masterchef-ul nostru și o iubim din toată inima. Azi, în această zi minunată, i-am dăruit toată dragostea noastră. Felicitări Adina Enciu pentru realizarea superbă a tortului! La Mulți Ani, dragă doamnă!”, i-a transmis primarul.

Ciorba rădăuțeană a fost preparată prima dată în municipiul Rădăuți prin anii 70. Cea care a inventat acest sortiment de ciorbă este Cornelia Dumitrescu. Gospodina a introdus pui în Ciorbă de burtă, la insistențele soțului, care dorea ciorbă de burtă cu gust de pui. La scurt timp a introdus rețeta și în meniul restaurantului în care lucra. Ciorba a fost apreciată chiar și de către turiști străini, care au și cerut rețeta. Mulți bucătari sau patroni de restaurante au introdus rețeta în localurile lor.