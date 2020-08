40 de asistenți medicali comunitari din județul Suceava au fost dotați cu truse medicale de urgență echipate, prin proiectul SARS-CoV-2 Toolbox derulat de Asociația Liver Research Club (LIREC) din Cluj Napoca și finanțat cu peste 145.000 de lei în cadrul programului „În stare de bine”. Proiectul beneficiază de susținere din partea Kaufland România și este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Șeful Direcției de Sănătate Publică Suceava, Dinu Sădean, a comunicat că pe lângă cele 40 de truse medicale s-au mai achiziționat 66 de pulsoximetre, 132 de viziere, 5.000 de măști de protecție, câte 1.500 de sticle cu spirt sanitar și dezinfectant și 3.300 de perechi de mănuși de unică folosință. El a menționat că în baza proiectului SARS-CoV-2 Toolbox în 65 de localități rurale cu asistență medicală comunitară au fost distribuite 1.000 de pachete cu materiale de protecție și dezinfectanți.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating