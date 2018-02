Cartierul Ferentari e locul unde s-a deschis primul Digital Center din România, unde 400 de femei aflate în situații vulnerabile, fără venituri și cu un nivel scăzut de educație, au șansa alfabetizării digitale, cu ajutorul unor cursuri gratuite de utilizare a calculatorului. În plus, ele beneficiază și de cursuri de dezvoltare personală și profesională, pentru a-și găsi și păstra mai ușor un loc de muncă.

Cursurile sunt oferite de „Women’s Digital Centers”, proiect al organizațiilor Centrul Parteneriat pentru Egalitate și Fundația Orange.

Femeile înscrise la cursurile de inițiere în utilizarea calculatorului vor învăța să folosească pachetul Microsoft Office, imprimanta, internetul, serviciile de e-mail, dar și aplicații online precum Skype sau Whatsapp. Cursurile de educație digitală vor dura două ore pe zi, timp de 15 zile, pentru grupuri de câte 10 beneficiare, care vor lucra pe echipamente individuale.

Pentru a încuraja egalitatea de șanse a femeilor aflate în grupuri defavorizate, cursantele participă la sesiuni de consiliere individuală și de grup, sunt sprijinite în realizarea unui CV și în pregătirea interviurilor de angajare.

În plus, vor fi desfășurate 400 de ore de consiliere individuală și 160 de ore de consiliere de grup, pentru dezvoltarea abilităților specifice.

Proiectul se va desfășura timp de un an și este rezultatul unui parteneriat între trei organizații non-guvernamentale. Dotarea tehnică de la centrul din Șoseaua Sălaj 286A, cu laptop-uri, tablete, imprimante și videoproiectoare s-a făcut direct de către Fundația Grupului Orange, iar cursurile sunt organizate de Centrul pentru Parteneriat și Egalitate, cu ajutorul finanțării de 40.000 euro, acordată de Fundația Orange România.

„Activitățile propuse răspund unor nevoi specifice persoanelor din grupuri vulnerabile, cum ar fi adaptarea la cerințele pieței muncii sau obținerea independenței economice. Ele dobândesc abilități de comunicare prin internet cu membrii familiei plecați la muncă în străinătate și vor putea accesa pe viitor informații utile – medicale, sociale, culturale sau educaționale”, a declarat Irina Sorescu, Președinte Executiv al Centrului Parteneriat pentru Egalitate.

Prezentă la inaugurarea centrului din Ferentari, Brigitte Audy, Director Executiv al Orange Foundation a spus: „Ne bucurăm că avem acum și în România un Digital Center. La nivel mondial, există 200 de Womens Digital Centers în 18 țări și peste 11.000 de femei pot beneficia de educație digitală.”

„Femeile din Ferentari vor fi mult mai pregătite la sfârșitul acestui an de proiect să-și găsească un loc de muncă. Educația digitală este o prioritate pentru Fundația Orange România și vedem această educație ca pe o modalitate de a reduce diferențele dintre rural și urban sau pentru a ajuta persoanele dezavantajate să-și îmbunătățească nivelul de trai, ori accesul la informație.”, susține Dana Deac, Președinte al Fundaţiei Orange.

„Eu nu am făcut școală deloc, am învățat singură să scriu, să citesc, să socotesc. Acum vreau să învăț și să lucrez pe calculator, să folosesc o imprimantă, să nu mai depind de nimeni când am nevoie să caut o informație. Mi-ar plăcea să pot să scriu singură o cerere, să-mi fac un CV, să-mi ajut colegele de muncă atunci când au nevoie. M-ar face să fiu mândră de mine.”, explică Adriana Linca, prima beneficiară care s-a înscris în program.

CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate este o organizație neguvernamentală înființată în 2002, care promovează egalitatea de șanse pentru femei și bărbați în România. Credem în libertatea persoanelor de a alege pentru sine, dincolo de etichete și de prejudecăți. Ne alăturăm fetelor și femeilor în construirea unei societăți care le respectă drepturile, le oferă oportunități de dezvoltare, le recunoaște capacitățile și contribuțiile, le susține în domenii precum munca, educația, cultura, sănătatea.

Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. În cei 5 ani de activitate, Fundaţia Orange a investit peste 3,5 milioane de euro in proiecte de educaţie digitală pentru persoane defavorizate şi în proiecte de sănătate, educaţie, cultură în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere şi/sau de auz, în scopul integrării lor sociale. Pentru detalii, vizitaţi www.fundatiaorange.ro