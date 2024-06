Junior Achievement România a facilitat, în perioada martie-aprilie, participarea a 420 de elevi din clasele terminale de gimnaziu sau liceu la ateliere de dezvoltare personală, menite să le creeze oportunități de autocunoaștere a propriilor aspirații, resurse, competențe și valori.

Atelierele au fost derulate în colaborare cu specialiști, în 21 de școli din Municipiul București și alte 11 județe concentrate în regiunile de sud și nord-est, ca parte a proiectului RE-POWER your future, organizat cu sprijinul Fundației UniCredit pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare și creșterea sentimentului de apartenență la școală și comunitate în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Aceste activități au reprezentat un răspuns al proiectului RE-POWER your future față de nevoia de consiliere și motivare a elevilor și au completat experiența de învățare aplicată, creată prin programele Junior Achievement pentru a explora perspectiva de angajat sau de antreprenor și a pune bazele viitorului profesional.

„Am învățat că pentru a reuși să-ți realizezi visurile este nevoie de multă muncă și determinare. Am învățat că trebuie să am curajul să experimentez, să am încredere în mine, să îmi stabilesc obiective și să caut resurse pentru îndeplinirea lor, fără să mă las descurajat de părerile negative ale celor din jur.” – elev participant, Școala Gimnazială Glodenii Gândului, județul Iași

„Cred că elevii din școli mici, care nu au beneficiat până în acest an școlar de un consilier școlar, au mare nevoie de acest gen de activități de dezvoltare personală, care să completeze activitatea profesorilor diriginți.” – profesor coordonator, Școala Gimnazială Glodenii Gândului, județul Iași

Necesitatea organizării unor astfel de ateliere de dezvoltare personală a rezultat în urma unui sondaj la care au participat cadre didactice din 104 școli și licee din localități rurale sau mic-urbane.

Din zona Moldovei au participat 140 de elevi de la Liceul Tehnologic Jacques M. Elias Sascut (Bacău), Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni (Botoșani), Școala Gimnazială Vădeni (Brăila), Școala Gimnazială Sf. Nicolae Vânători, Școala Gimnazială Sf. Stelian Umbrărești-Deal (Galați), Școala Gimnazială Glodenii Gândului (Iași) și Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc (Suceava)

Selecția școlilor gazdă s-a realizat pe baza unui set de criterii care a inclus tipul de localitate, gradul de dezvoltare economică al zonei, dar și eligibilitatea unităților școlare din punctul de vedere al Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

RE-POWER your future este o inițiativă dezvoltată de Junior Achievement și Fundația UniCredit, derulată simultan pentru tinerii din 10 țări europene aflați într-o perioadă esențială pentru continuarea studiilor și la începutul procesului lor de integrare pe piața muncii. Țările participante la proiect sunt: România, Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, Italia, Serbia, Slovacia și Slovenia.