Luna aceasta, inspectorii de muncă suceveni au aplicat nouă amenzi, în valoare de 11.200 de lei, în timpul controalelor efectuate la 44 de angajatori din sectorul transporturilor rutiere de mărfuri și de persoane. Conform unui comunicat al ITM, sancțiunile au fost date pentru stipularea de clauze contrare dispozițiilor legale, neplata drepturilor salariale și nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat. Alte nereguli au vizat nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea adeverințelor de vechime, dar și a prevederilor legale privind repausul săptămânal. În comunicat nu sunt menționate numele firmelor sancționate.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating