Pentru transportul metropolitan din Zona Urbană Funcțională care include municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Șcheia, Moara, Ipotești, Bosanci, Adâncata, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei vor fi achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență un număr de 45 de autobuze electrice din care 18 mari de 12 metri lungime și 27 microbuze de 7-8-9 metri lungime. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a menționat că valoarea proiectului este de 21,36 de milioane de euro cu TVA inclus. ”Contribuția municipiului Suceava este de 12,49 milioane de euro , a orașului Salcea de 3,198 milioane de euro iar a celorlalte localități de 324.770 de euro fiecare. Pe PNRR vrem să achiziționăm în primă fază aceste 45 de autobuze. În faza a doua pe POR vrem să facem o autobază. Terenul necesar va fi transferat de TPL către municipalitate urmând ca noi să facem o majorare de capital social la TPL cu suma de 6,14 milioane de lei”, a explicat Lungu.

