Asociația Rădăuțiul Civic a organizat la final de aprilie o serie de ateliere care promovează implicarea și educația civică, la care au participat 45 de cetățeni din Rădăuți și localitățile învecinate. Atelierele Academiei de Organizare Comunitară au fost susținute de trainerii Adrian Moraru, Directorul Institutului pentru Politici Publice București și Luca Ciubotaru, organizator comunitar, președintele Asociației Rădăuțiul Civic, la Centrul Comunitar Rădăuți.

Participanții au aflat despre modul de funcționare a statului, despre administrația publică, despre drepturile și obligațiile cetățenilor, au învățat cum se scrie o petiție sau o cerere de informații de interes public. Cei mai activi dintre ei vor fi sprijiniți în următoarele luni să formeze grupuri civice în comunitatățile din care fac parte.

„Sunt mulți cetățeni care își doresc să schimbe lucruri în bine în comunitățile lor, dar pur și simplu n-au știut de unde să înceapă, ce drepturi au sau faptul că alți cetățeni s-au confruntat deja cu problemele cu care se confruntă și ei. Academia de Organizare Comunitară este locul unde adunăm aceste resurse și sprijinim inițiativele civice din județul Suceava, oferindu-le participanților informații, în sesiuni de training sau, ulterior, în sesiuni de mentorat pentru ca inițiativele lor să devină realitate. Fiind singurul ONG civic cu o misiune de promovare a educației civice din județul Suceava, ne dorim să dăm mai departe experiența acumulată în acești 5 ani de activitate.” a declarat Luca Ciubotaru, Președintele Asociației Rădăuțiul Civic.

Îi invităm pe toți cetățenii dornici să schimbe ceva în bine sau să atragă atenția asupra unor lucruri care pot fi îmbunătățite în comunitatea lor să scrie pe această adresă: radautiulcivic@gmail.com .

Academia de Organizare Comunitară este un proiect un proiect derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a facilita formarea a 5 noi grupuri civice și a peste 150 de persoane în domeniile politicilor publice, organizare comunitară și advocacy din Rădăuți și localitățile învecinate.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”