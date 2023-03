45 de tineri au fost desemnați câștigători ai concursului de proiecte din cadrul celei de-a 8-a ediții a programului „Permis pentru viitor”, și obțin finanțare pentru a urma anul acesta cursurile școlii de șoferi pentru categoriile B, C și BE;

Finanțarea oferită de MOL România acoperă costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente;

Pe parcursul celor șapte ediții ale Programului, 144 de tineri au obținut permis de conducere de diferite categorii

MOL România și Fundația Pentru Comunitate anunță rezultatele concursului de proiecte din cadrul Programului „Permis pentru viitor”, lansat în noiembrie 2022. În cadrul celei de a 8-a ediții a programului, 45 de tineri din medii defavorizate au devenit beneficiarii programului și primesc o finanțare totală în valoare de 150.000 lei pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi și a cheltuielilor adiacente. În decursul celor șapte ani de la lansarea programului, 337 de tineri din medii defavorizate au primit sprijin financiar pentru a urma cursurile școlii de șoferi. Dintre aceștia, 144 au obținut permis de conducere de diferite categorii, iar alți 38 continuă studiile sau sunt programați pentru examen.

Proiectele desemnate câștigătoare și care vor beneficia de finanțare au fost selectate dintre cele 155 de aplicații înscrise în concursul de proiecte în perioada 24 noiembrie 2022 – 24 ianuarie 2023, de către tineri din 25 de județe și din Capitală. 136 tineri au solicitat finanțare pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile B și BE, 18 pentru categoriile C și CE, iar pentru categoria D, un tânăr. Dintre cei 45 de beneficiari, 38 au obținut finanțare pentru a urma cursurile școlii de șoferi în vederea obținerii permisului de conducere la categoriile B și BE, iar șapte pentru categoria C.

Inițiat în anul 2015, programul „Permis pentru viitor” se înscrie în strategia de responsabilitate socială a MOL România prin intermediul căreia dezvoltă proiecte pe termen lung, cu scopul de a sprijini comunitățile. Pentru tinerii cu posibilități materiale reduse, permisul de conducere reprezintă un ajutor real pentru accesul pe piața muncii sau pentru a obține un loc de muncă mai bun.

„Șansele tinerilor din medii defavorizate de a găsi un loc de muncă sunt influențate de situația lor, și în multe cazuri sunt mai reduse din cauza lipsei unor calificări. Prin Programul „Permis pentru viitor” le oferim tinerilor cu posibilități materiale reduse un sprijin concret în efortul lor de a obține un carnet de șofer, adică o calificare care reduce din dezavantajul pe care aceștia îl au în a se poziționa competitiv pe piața muncii. MOL România rămâne un partener al comunităților din care face parte, și continuă să fie alături de cei care sunt în nevoie,” a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România.

Beneficiarii acestei ediții a Programului „Permis pentru viitor” provin din 17 județe: Argeș, Bacău, Brașov, Călărași, Cluj, Covasna, Galați, Harghita, Iași, Mureș, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vrancea și din Municipiul București.

„Urmează să încheiem contracte pentru finanțarea beneficiarilor din acest an, care, la rândul lor, vor alege câte o școală de șoferi, și în termen de o lună de la încheierea contractelor se vor înscrie pentru începerea cursurilor. Stabilim de comun acord că în a doua parte a anului vor finaliza cursurile și se vor prezenta la examen. Vom anunța o nouă ediție a Programului la sfârșitul lunii noiembrie. Cei interesați se pot informa accesând website-ul Fundației Pentru Comunitate sau ne pot contacta telefonic”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Lista câștigătorilor, care devin beneficiari ai Programului „Permis pentru viitor”, a fost publicată de către Fundația Pentru Comunitate și poate fi consultată aici.