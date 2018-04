Ieri, polițiștii de frontieră de la Sectorul Brodina au capturat, la Lupcina, în Ulma, cîteva colete care conțineau aproximativ 5.000 de pachete de țigări în valoare de 58.000 de lei. Coletele au fost introduse în România de mai mulți bărbați care, la vederea polițiștilor de frontieră, le-au abandonat și au fugit pe teritoriul statului vecin. Se fac verificări pentru identificarea persoanelor implicate și a documentării întregii lor activități infracționale.

