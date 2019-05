Un stil de viata sanatos duce la o viata lunga si sanatoasa. Insa, acest stil de viata este uneori greu de dobandit in tumultul cotidian, al vietii extrem de agitate si dezordonate, din prezent. Pe langa sport, opt ore de somn pe noapte si consum de fructe, un stil de viata sanatos se poate traduce si prin alte obiceiuri alimentare sau non-alimentare care pot duce la prelungirea vietii.

Principalul secret este sa te feresti de excese.

Mananca bine si sanatos si vei avea o viata lunga si sanatoasa, un indemn cu care suntem cu totii familiarizati. Dar intrebarea care se pune este: cum ajungem sa atingem acest obiectiv?

In articolul de fata iti prezentam cinci alimente – minune, pe care le poti consuma si tu pentru a avea o viata sanatoasa si cat mai lunga.

1.Fructe

Fructele, precum: portocale, banane, grapefruit, lamai, lime, clementine, mere sau strugurii sunt considerate de specialistii in nutritie eroii unei alimentatii sanatoase.

Nutritionistii recomanda in special citricele pentru continutul lor ridicat de Vitamina C, care are proprietati antioxidante si se spune ca aduce o gama larga de beneficii organismului. De asemenea, fructele in general, dar si fructele de padure, mai ales, contin multi compusi organici, precum flavonoide si carotenoide, despre care se stie ca protejeaza impotriva cancerului, bolilor neurodegenerative si mentine organismul sanatos. Consumul de fructe, bogate in flavonoide a fost asociat cu o durata de viata semnificativ prelungita.

2. Morcov

Acest ingredient comun este recomandat pentru continutul bogat de beta caroten si carotenoizi. Beta carotenul, continut in morcovi, poate fi transformat de organismul nostru in Vitamina A. Pigmentul continut de morcovi este, de asemenea, un antioxidant care poate proteja corpul nostru de imbatranirea cauzata de radicalii liberi. Cercetarile au aratat chiar ca alimentele bogate in carotenoide, cum sunt morcovii, pot proteja impotriva degenerarii celulare.

Avand in vedere ca organismul nostru nu poate produce pe cont propriu Vitamina A, ci doar prin dieta, este recomandat sa incluzi si morcovul in alimentatia ta pentru o viata o viata lunga si sanatoasa.

3. Cruciferele

Un alt tip de alimente – minune care nu trebuie sa ne lipseasca din dieta sunt legumele din familia crucifere, precum: varza, broccoli, varza de Bruxelles, conopida, ridichile sau kale. Toate au un continut bogat de nutrienti, ce contin vitaminele C, E, K, minerale (potasiu, calciu si seleniu) si carotenoide (luteina, beta-caroten si zeaxantina). S-a dovedit stiintific ca aceste substante aduc beneficii variate pentru sanatate.

Studiile au arata ca legumele cu frunze, inclusiv unele legume crucifere, contribuie la incetinirea declinului cognitiv, legat de tulburarile fizice si cele psihologice. Astfel, consumul legumelor verzi poate fi o modalitate simpla de a favoriza sanatatea creierului si a inimii. Daca nu iti plac varza sau legumele verzi, le poti inlocui cu suplimente alimentare si te bucuri astfel de sanatate.

4. Somonul

In timp ce carnea rosie dauneaza sanatatii daca este consumata pe termen lung, pestele si somonul ofera nenumarate beneficii nutritionale.

Cunoscut si apreciat pentru continutul de Omega 3, proteine, fier si vitamina B, somonul este considerat alimentul minune pentru sanatatea creierului si a vederii.

Mai mult, acizii grasi omega 3 pot evita declinul cognitiv asociat cu imbatranirea, iar potasiul ce se regaseste in somon previne aparitia bolilor de inima.

5. Germeni de grau

Cu un continut bogat de vitamina E, complexul de vitamine B si fier, germenii de grau sunt esentiali in sanatatea organismului. Inca din cele mai vechi timpuri, graul germinat a fost folosit in terapia naturista, fiind considerat si in prezent ca un leac miraculos pentru renasterea organismului. Boabele de grau incoltit fac minuni pentru sanatate, aducand cele mai folositoare substante organismului uman.

Un consum regulat de germeni de grau iti imbunatateste starea generala de sanatate. Studiile arata ca previne ateroscleroza si iti poate prelungi viata cu pana la 5 ani.

Insa, nu trebuie sa uitam ca bunastarea si longevitatea nu pot fi realizate fara o dieta echilibrata si un stil de viata sanatos. Prin urmare, tinand cont de aceste remedii naturale, asigura-te ca ai o dieta sanatoasa, eficienta pentru sanatatea organismului tau.

Sursa: Biogenos.ro