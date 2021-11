Oricat am fi de prevazatori, accidentele de masina nu pot fi evitate intotdeauna, daunele putand fi considerabile si chiar soldate cu decese. Consultanta juridica profesionala in cazul unui accident de masina poate ajuta victimele sa minimizeze stresul, sa beneficieze de compensatii si sa se recupereze mai repede.

Cu un avocat specializat in despagubiri accident rutier in Cluj sau oriunde in tara, cei care au fost victimele unui accident au sanse mult mai mari sa primeasca toate compensatiile care li se cuvin.

Iata 5 beneficii cu care vine angajarea unui avocat specializat in accidente de masina.

Te va ajuta sa profiti la maximum de polita de asigurare

Imediat dupa accident este posibil ca victima sa nu realizeze cat de afectata este starea ei fizica si sa accepte usor prima compensatie pe care firma de asigurari o ofera. Insa, procesul de investigare si de recuperare poate fi de durata, iar complicatiile pot apare mai tarziu.

Prin urmare, solutionarea rapida a politei poate fi in detrimentul victimei, iar un avocat specializat in accidente de masina stie foarte bine acest lucru si te va ajuta sa profiti la maximum de asigurare.

Te va invata ce sa spui

Victima unui accident rutier trebuie sa dea o declaratie companiei de asigurari si politiei, iar ceea ce va spune poate afecta despagubirile pe car le va primi. Prin urmare, daca nu a beneficiat de consultanta juridica in domeniul accidentelor rutiere, este foarte posibil sa nu constientizeze importanta declaratiei ei.

Un avocat cu experienta te poate ajuta sa revizuiesti etapele accidentului, invatandu-te ce informatii trebuie sa oferi in declaratia ta.

Te poate ajuta sa calculezi cat mai precis compensatiile cuvenite

Cand se calculeaza despagubirile pentru accidentele rutiere, se tine cont de mai multi factori, inclusiv de deces sau raniri persoane. Acestea pot include:

costurile medicale atat actuale cat si viitoare,

contravaloarea salariilor pe care victima le va pierde in perioada de recuperare,

daune morale si emotionale.

Daca ar fi sa te ocupi singur de calculul despagubirii, sunt sanse mari sa neglijezi anumiti factori si sa pierzi o parte considerabila din compensatia care ti se cuvine.

Un avocat cu experienta in accidente de masina soldate cu vatamari coporale ia in considerare toti factorii, calculeaza cat mai rezonabil suma pe care ar trebui sa o primesti si poate stabili sursele din care vei fi despagubit. Acestea pot fi firma de asigurare personala sau a soferului vinovat, dar, in functie de specificul accidentului, pot fi si alte surse.

Te protejeaza intr-un moment vulnerabil

Imediat dupa accident, victima este stresata si aproape ca nu poate evalua situatia in care se afla, fiind extrem de vulnerabila. Este un moment in care sunt multe lucruri de facut si, daca nu are suport juridic si de specialitate, se poate simti coplesita de evenimente si poate face greseli care o vor costa mult pe viitor.

De asemenea, s-ar putea sa ia medicamente pentru calmarea durerilor care ii afecteaza capacitatea de gandire.

Este un moment in care companiile de asigurare incearca sa profite cat mai mult si pe care un avocat il va putea gestiona in mod onest, aparand interesele victimei.

Se va ocupa de colectarea probelor si a dovezilor

Pentru a putea sustine cazul si a beneficia de toate compensatiile meritate, victima unui accident rutier are nevoie de toate dovezile existente. Acestea pot fi raportul politiei, fisele medicale care dovedesc starea victimei, fotografiile de la locul accidentului, declaratiile martorilor, declaratiile partii vatamate si a celei vinovate, declaratia expertului in reconstituirea accidentului si posibilele filmari de la locul acestuia.

Dupa accident, victima fie este in recuperare medicala, fie prea bulversata pentru a se ocupa de strangerea tuturor dovezilor care, in cateva zile se pot pierde. In plus, adunarea lor necesita timp si energie de care victima s-ar putea sa nu dispuna.

Un avocat se poate ocupa de colectarea rapida a tuturor probelor necesare si, totodata, de emiterea citatiilor pentru obtinerea dovezilor care altfel nu ar putea fi obtinute – convorbiri telefonice, filmari, etc.

Procesul de solicitare a despagubirilor in cazul unui accident rutier poate fi coplesitor pentru victima, mai ales daca a suferit leziuni grave si este in recuperare. Avocatul, insa, se poate ocupa cu profesionalism de tot ce este important acum, obtinand toate despagubirile pe care victima le merita.