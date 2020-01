Sportul este o activitate deosebit de importanta pentru orice varsta. Daca pe adulti in ajuta sa se mentina intr-o forma fizica cat mai buna si sa ramana sanatosi mai mult timp, pentru copii este esential pentru intreaga dezvoltare ca viitor adult. Exista mai multe avantaje ale sportului pentru copii, cum ar fi o viata mai sanatoasa, imbunatatirea starii de sanatate etc.

Permiterea copiilor sa participe la activitati extracurriculare in aer liber, cum ar fi sportul sau participarea la tabere pentru copii unde iau parte la diferite activitati, ii ajuta sa exploreze si sa dezvolte abilitati care sunt considerate benefice de-a lungul vietii. Prin participarea la sport, copiii sunt expusi la diverse beneficii mentale, sociale, emotionale, fizice si educationale. Unele dintre aceste beneficii sunt:

Dezvoltarea stimei de sine

Mai multe studii au sugerat faptul ca practicarea unui sport poate ajuta la dezvoltarea respectului de sine si al increderii copilului tau. Gesturile, cum ar fi o lovitura pe spate sau o strangere de mana, atunci cand un meci se termina, ajuta la construirea increderii de sine. De asemenea, cuvintele de lauda sau de incurajare din partea antrenorului sau a celorlalti jucatori, ajuta si acestea la construirea stimei de sine. Acest lucru ii ajuta, de asemenea, sa invete sa aiba incredere in propriile lui abilitati si sa actioneze mai increzator.

Cu toate acestea, un lucru care trebuie amintit este faptul ca stima lor de sine nu trebuie distinsa pe baza castigului sau a pierderii. Critica constructiva ar trebui sa fie o parte importanta in a ajuta copiii sa invete despre acceptarea punctelor lor slabe si sa lucreze la ei insisi pentru a se imbunatati. Pentru a face acest lucru, ai putea incuraja copilul sa joace sport si sa il intrebi mereu daca i-a placut sau nu, mai degraba decat daca a castigat sau a pierdut.

Imbunatatirea abilitatilor sociale

Sportul ii ajuta pe copii sa-si dezvolte abilitati sociale de care le-ar beneficia toata viata. Jocul sportiv ii invata despre munca in echipa si cooperarea cu ceilalti, invata sa interactioneze cu oameni de diferite varste. De asemenea, alaturarea unei echipe sportive ajuta copiilor un sentiment de apartenenta si le ofera posibilitatea de a-si face prieteni. Cu mai multe cercuri de prietenie, acesta ar ajuta la imbunatatirea abilitatilor lor de comunicare, ceea ce ii va ajuta in viitoarele lor cariere si relatii.

Acceptarea infrangerii

In majoritatea lucrurilor pe care le faci in viata, vei putea sa castigi sau sa pierzi. Prin sport, copilul tau poate invata aceste doua elemente esentiale ale vietii. Ei pot invata cum sa accepte si sa faca fata pierderilor, mai degraba decat sa se simta invinsi complet. Acestia trebuie sa invete ca poti castiga mereu, iar prin sport, copilul tau poate intelege ca uneori este in regula daca pierzi si sa o iei de la capat.

Mentinerea disciplinei

Orice sport cere mentinerea unei discipline. Aceasta disciplina ar putea fi mentala, fizica sau tactica. Pentru a deveni mai bun in orice sport ai nevoie de disciplina. Fara autostapanire, ar fi greu sa reusesti in vreun sport. Disciplina ajuta jucatorul sa isi atinga obiectivele si, de asemenea, sa isi atinga potentialul maxim.

In majoritatea sporturilor este necesara urmarea unui set de reguli. Disciplina buna este apreciata in sport, deoarece exista penalizari pentru cea proasta. Ascultand antrenorul si colegii, copilul tau ar invata o abilitate importanta de viata care l-ar ajuta pe parcursul carierei si vietii lor.

Munca in echipa

Munca in echipa este o abilitate necesara pentru a invata de la o varsta frageda. O echipa nu poate reusi decat daca lucreaza impreuna. Sportul ofera copiilor lectia importanta de a invata cum sa lucreze in echipa. Toata lumea trebuie sa se reuneasca pentru a atinge obiectivul. Lucrand impreuna, vor invata reciproc punctele tari si punctele slabe si vor fi mai capabili sa decida si sa strategie cel mai bun plan pentru echipa. Acest lucru ii va ajuta fara indoiala si in viata lor viitoare si in cariera.

Exista cateva alte avantaje, cum ar fi o viata mai sanatoasa, mai multa integritate academica, fitness medical, etc. Toate aceste avantaje nu fac decat sa arate cat de mult poate invata si un copil in afara clasei. Totusi, pentru a-ti determina copilul sa joace un sport, poate fi necesar sa ii incurajezi. Iti poti ajuta copilul sa devina activ in sport in mai multe moduri: