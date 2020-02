Daca stam sa ne gandim la lumea modei, la hainele de lux, Zara ar fi unul din magazinele care le are pe toate. Daca doresti sa adaugi mereu ceva nou la tinuta ta, sunt sanse mari ca articolul sa fie disponibil la Zara.

Piesele Zara sunt atat de versatile, atat de placute si elegante, incat e greu sa gasesti altceva la fel de potrivit pentru garderoba ta. Asa sa fie oare?

Nimeni nu neaga ca Zara a devenit unul dintre magazinele de top in domeniul modei, insa preturile reflecta asta, asa incat daca vrei sa te imbraci si elegant, dar si ieftin, in acelasi timp, ce altceva ai putea alege?

Iata o lista cu 5 magazine care copiaza perfect stilul Zara, dar la preturi mult mai accesibile!

1. Mango

Mango este tot un brand spaniol, care este la fel de cunoscut pe plan local ca magazinele consacrate Zara. In plus, gama de produse este aproape la fel de vasta si aici ca in cazul Zara. Poti gasi online, pe magazinul lor, o multime de haine pentru femei, barbati, copii si colectii speciale aflate la vanzare la preturi extrem de atractive.

In plus, pe Mango poti gasi si incaltaminte, accesorii, bijuterii si chiar genti de dama

2. Simonett

Simonett este un brand bazat in Miami, SUA. In magazinele Simonett poti gasi articole vestimentare chiar sub 100 de dolari, iar stilul este izbitor de asemanator cu piesele Zara. Eleganta si simplitatea hainelor duc exact in aceeasi directie.

Spre exemplu, la o simpla cautare pe site-ul lor vei gasi o delicata salopeta alba, in intregime, Exinta Pants White la doar 42 dolari, acelasi pret putand fi achitat si pentru o rochie de dantela alba, Martina.

3. COS

Daca te consideri minimalist in stil, COS este pentru tine. Unul dintre magazinele de top in aceasta directie, COS aduce pe piata o gama vasta de produse elegante si versatile.

COS este intalnit foarte des in garderoba tuturor, datorita nuantelor neutre extrem de placute ochiului. Pe site-ul lor vei gasi la fel o gama vasta de produse pentru barbati, femei si copii.

4. Aritzia

Magazinul canadian este extrem de cunoscut pentru gama extrem de vasta de produse. Ce e foarte placut in cazul acestui brand este ca poti gasi in gama de produse piese vestimentare unice, pentru o gala sau un eveniment important din viata ta, insa poti gasi si piesele de baza, pentru o zi la birou sau in oras.

Aritzia este unul dintre magazinele preferate de brand din America de Nord. Iar piesele lor de brand, cele care au consacrat magazinul in marile reviste de moda, costa intre 138 – 250 de dolari. Desigur, pe site pot fi gasite si haine la un pret mult mai accesibil.

5. Other

Nu, nu am vrut sa zicem „si altele”. & Other este chiar numele brandului de pe locul 5. Asa se numesc magazinele. & Other are o retea intreaga de magazine in care vei putea gasi haine si accesorii la fel de placute ca cele de la Zara, dar la un pret mult mai accesibil.

La fel, in magazin poti gasi genti, accesorii, bijuterii si o gama vasta de haine. Iar daca iti faci cont de cumparator, poti primi chiar si 10% reducere.