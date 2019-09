Te gandesti, poate, ca inteligenta sau studiile sunt definitorii pentru un om de succes. Insa gandeste-te cati dintre cei care au reusit in afaceri nu au studii superioare. Sigur ca studiile te pot ajuta, insa exista cateva trasaturi de personalitate sau modalitati de abordare care influenteaza succesul.

Dar cum procedeaza oamenii de succes?

1.Isi pun in practica ideile

Nu e suficient sa ai o idee geniala sau cateva idei bune. Asta nu te va ajuta sa ai succes ori sa te imbogatesti. E esential sa pui in practica ideile respective si sa le transformi in afaceri de succes. Multi dintre cei care nu reusesc in afaceri se multumesc sa aiba o idee buna si cu care sa nu faca nimic. Ideea nu conteaza in stadiul de idee decat daca o vinzi. Altfel, trebuie pusa in practica.

2.Nu renunta in fata piedicilor sau a esecului

Crezi ca un esec inseamna o lipsa de abilitati si ca nu esti potrivit pentru drumul pe care te gandeai sa il alegi? Gresit! Gandeste-te prin ce ai trecut cand ai invata sa mergi pe propriile picioare. Crezi ca ai pornit din prima? Te poti gasi si la o abilitate dobandita mai recent: mersul pe bicicleta sau mersul pe role.

Ai cazut, te-ai ridicat si ai mers din nou. Ai continuat, nu ai renuntat la prima cazatura. Si asta pentru ca ai crezut ca poti si ai acceptat ca fiind normal sa cazi. Acum de ce nu ar fi la fel? De ce ai cunoaste succesul de la inceput? De ce ar trebui sa fie simplu? De ce nu ar trebui sa existe piedici? Ele exista si asteapta sa fie depasite. Atat!

3.Invata din greseli

Albert Einstein spunea ca nebunia inseamna sa faci acelasi lucru in mod repetat si sa te astepti sa obtii alt rezultat. Asa ca, daca faci o greseala, invata din ea si schimba strategia. Ar fi pacat sa pierzi timpul gresind in mod repetat in acelasi mod. Invata din greseli si mergi mai departe.

4.Inconjoara-te de oameni pro business

Fie ca ai asociati, fie ca angajezi personal in orice departament, asigura-te ca oamenii care vor lucra cu tine sunt dedicati afacerii si sunt interesati sa obtina rezultate si sa isi faca treaba bine. Nu doar sa bifeze un task incheiat si atat. In timp, astfel de oameni te vor ajuta sa cresti o afacere si sa obtii si tu rezultatele pe care le doresti si sa iti atingi obiectivele.

5.Perseverenta e cheia succesului

Perseverenta si continuitatea te vor ajuta sa obtii un business de succes. Pe langa o informare permanenta, e important sa iti urmaresti scopul si sa nu dai inapoi sau sa te abati din drum. Urmareste firul sau drumul pe care ai pornit si incearca sa nu te abati din drum. Continua sa muncesti in aceeasi directie si pentru acelasi scop si vei vedea ca perseverenta te va rasplati.

Sursa: afaceri-si-leadership-feminin.ro