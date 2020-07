Visul oricarei femei este sa aiba pielea frumoasa si fara cusur, parul lung si matasos si sa gaseasaca acel machiaj simplu si discret care sa o avantajeze si sa ii pastreze naturaletea. Din pacate, stresul cotidian si rutina incarcata le impiedica deseori sa se ocupe asa cum ar trebui de aceste aspecte. Cu toate acestea, celebritatile ne destainuie ca alocand doar cateva minute pe zi si un numar mic de produse de ingrijire, frumusetea tenului poate fi pastrata, indiferent de varsta. Si, pentru ca toti admiram si ne dorim parul si tenul vedetei preferate, iata cateva dintre secretele acestora.

Deepika Padukone nu uita niciodata de protectia solara

Reprezentativa pentru femeia moderna indiana, aceasta frumoasa actrita si model se remarca prin tenul fara cusur. Secretul ei este un produs simplu, dar deseori trecut cu vederea – protectia solara. Deepika ne destainuie ca nu iese din casa fara sa aplice un hidratant cu SPF pe fata si pe corp. Ca un bonus, Deepika ne spune si secretul parului stralucitor si matasos: masajul regulat cu ulei de cocos cald.

Sonakshi Sinha foloseste scrub pe baza de lapte

Aceasta actrita fascinanta se bazeaza pe calitatile laptelui pentru intretinerea tenului. Ea foloseste un scrub de fata pregatit cu lapte, migdale macinate si cuisoare. Sonakshi ne marturiseste ca adauga si un praf de turmeric la aceasta reteta. Scrubul este infuzat cu ingrediente prietenoase cu piele si ajuta la restaurarea stralucirii naturale a acesteia.

Kim Kardashian foloseste zahar pentru corp

Kim este o personalitate cu mai multe fatete. Jongleaza cu multe activitati diferite, fiind actrita, modela, antreprenor si, totodata, personalitate TV. Care este insa secretul pielii sale superbe? Kim foloseste zaharul pentru spalarea corpului. Folosit regulat, zaharul este un exfoliant natural care ajuta la reducerea punctelor negre si face pielea stralucitoare. Acidul glicolic din zahar ajuta la hidratarea pielii si al protectia de toxine.

Dupa dusul sau baia obisnuita, aplica zahar pe pielea umeda pe intregul corp si maseaza-l delicat cu miscari circulare. Desigur, la final te vei clati cat mai bine cu apa calduta.

Jennifer Anniston foloseste vaselina cosmetica pentru zona de sub ochi

Aproape fiecare coafura pe care Jennifer Aniston a avut-o in Friends a devenit tendinta imediata. Rareori o vei vedea purtand machiaj abundent, ea preferand culorile nude si aspectul natural, precum si nuantele de maro. Actrita are un secret pentru intretinerea tenului si ameliorarea ridurilor si a liniilior fine: foloseste vaselina cosmetica pe baza de petrol in fiecare seara pentru zona de sub ochi. In plus, dimineata isi scufunda fata pentru cateva secunde in chiuveta umpluta cu apa si cuburi de gheata. Acest lucru ajuta la micsorarea porilor tenului si diminueaza umflaturile din jurul ochilor.

Aishwarya Rai foloseste ingredinete naturale pentru fata si corp

Urmatoarea pe lista secretelor celebritatilor pentru pielea stralucitoare este rutina pe care o foloseste Aishwarya Rai. Actrita este cunoscuta in intreaga lume pentru frumusetea sa, fiind o sursa de inspiratie si un model pentru multe femei. Aishwarya foloseste in rutina sa de ingrijire numai produse naturale. Preferatii ei sunt castravetii pentru ingrijirea pielii si un amestec de faina gram si iaurt pentru curatare si hidratare.

Incearca aceste secrete ale frumusetii. Sunt sfaturi usor de incorporat in rutina cotidiana, iar rezultatele vor fi uimitoare.

Sunt sfaturi usor de incorporat in rutina cotidiana, iar rezultatele vor fi uimitoare.