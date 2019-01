Odata cu incheierea anului 2018, este foarte interesant sa ne formam o privire de ansamblu asupra mediului antreprenorial din Europa. Din ce in ce mai multe afaceri si-au facut loc in ultimii ani pe continent, iar in opiniile analistilor de specialitate, cateva dintre ele merita cu adevarat sa fie urmarite in viitor. Unele domenii de activitate prezinta cresteri incredibile. Iar pentru antreprenorii aflati la inceput sau pentru viitorii antreprenori oportunitatile de lansare sunt nelimitate, competitia fiind inexistenta sau nefiind foarte bine definita in aceste domenii.

Articolul prezent va ofera o privire generala asupra a 5 companii care pot reprezenta cu adevarat idei de afaceri foarte profitabile pentru anul 2019. In plus, dupa cum vom vedea impreuna in cele ce urmeaza, pentru unele dintre ele puteti atrage si fonduri de investitie din partea UE, realizand astfel o afacere fara a avea neaparat nevoie de foarte multi bani.

1. Nestle – industria alimentara – a doua cea mai mare companie din Europa

Nestle este una dintre companiile care ar trebui urmarite cu adevarat in 2019. Aflata intr-o continua crestere, compania elvetiana a inceput sa inoveze si sa dezvolte unele dintre cele mai creative combinatii de produse alimentare din ultima vreme. Un comunicat de presa de la finalul anului 2018 lansa stirea conform careia gigantul alimentar Nestle se va impune anul acesta si pe piata fast-food, lansand o serie de burgeri vegetarieni (fara carne).

Acest produs ar urma sa se lanseze in 2019, iar intrarea pe aceasta piata noua pentru Nestle ar urma sa aduca, conform specialistilor, cresteri de peste 1 miliard de dolari in vanzari, in urmatorul deceniu.

2. Investitie europeana de amploare – cel mai mare parc eolian offshore – Orsted Company

Orsted Company este o alta companie care merita urmarita in 2019. Cea mai noua investitie a acestui grup de companii este parcul eolian Walney Extension din Marea Irlandeza, un proiect gigant in ceea ce priveste productia de energie electrica.

Parcul este compus din 87 de turbine, acoperind o suprafata de 145 kilometri patrati si oferind o capacitate de productie de 659 megawati, suficienta pentru a alimenta cu energie peste jumatate de milion de locuinte.

Pentru astfel de idei de afaceri se pot atrage cu succes si fonduri europene nerambursabile, Europa fiind un mare fan in ceea ce priveste dezvoltarea unor proiecte bazate pe resurse energetice regenerabile.

Europa este chiar unul dintre cei mai mari jucatori in sectorul energiei regenerabile, doar in directia parcurilor eoliene offshore avand peste 4000 de turbine functionale instalate in 11 tari.

3. Ameropa – companie din domeniul agricol aflata in TOP 50 companii europene ca dezvoltare

Ameropa este un grup elvetian de companii angrenate in agricultura mecanizata. Dupa cum stim, agricultura este una dintre cele mai atractive domenii de activitate in ceea ce priveste atragerea de fonduri nerambursabile.

Foarte multe idei de afaceri au pornit cu finantari de pana la 2 milioane de euro din partea UE, chiar si in Romania, in anii trecuti. Asadar, Ameropa poate reprezenta un model de dezvoltare a unei afaceri in acest domeniu. Este o companie care trebuie cu adevarat urmarita in anul 2019, atat pentru tendintele de dezvoltare a business-ului cat si pentru cultura organizationala.

Ameropa Romania (cu sediul in Constanta) a reusit in ultima vreme sa aiba o cifra de afaceri colosala de peste 2.5 miliarde RON / an, din 2011 avand o crestere accelerata in acest sens.

4. Atos SE – compania din sectorul IT care a propulsat Europa in top 10 tranzactii din acest domeniu

Compania Atos SE este o alta companie de urmarit in 2019. Aceasta a realizat in anul 2017 o tranzactie de 5 miliarde de dolari, fapt care a propulsat-o in top 10 cele mai mari companii tech din Europa.

Desi tranzactiile din zona IT au scazut in ultimii anu cu pana la 20%, conform Bloomberg, sectorul este unul extrem de permisiv, iar Romania tinde sa devina un jucator din ce in ce mai important pe piata europeana in acest domeniu.

Programele de finantare pentru start-up-uri pot avea un mare impact in acest sens. Mediul IT din Romania se poate dezvolta foarte mult prin acapararea unor fonduri europene. Iar firmele IT sunt printre primele atunci cand discutam despre afaceri cu fonduri europene dezvoltate de tineri in Romania.

5. Sectorul bancar – compania HSBC – un alt gigant interesant de urmarit in anul 2019 in Europa

Compania HSBC a fost in top 5 cele mai mari companii la nivel european in ultimii ani, valoarea sa de piata depasind 180 de miliarde de dolari. Gigantul din sectorul bancar are cea mai mare forta financiara din Europa, fiind institutia bancara cu cea mai mare capitalizare de pe continent.

Prezenta la nivel international cu peste 300.000 de angajati, compania HSBC este una dintre afacerile model din Europa, fiind foarte interesant sa ii urmarim tendintele in anii ce urmeaza.

Pentru HSBC anul 2018 a fost unul al schimbarilor, luna februarie fiind luna in care scaunul directorului executiv a fost preluat de John Flint, un om cu o viziune de business aparte. Asadar, in 2019 ar trebui sa apara schimbari in ceea ce priveste dezvoltarea si modalitatea de realizare a investitiilor in aceasta companie. Asta deoarece Flint este cunoscut pentru formulele radicale de business pe care le foloseste pentru a dezvolta companiile in care se implica.

Acestea sunt 5 dintre cele mai interesante companii de urmarit la nivel european in 2019, daca ai nevoie de idei de afaceri profitabile. Multe dintre ele au implicatii chiar si in Romania, asa incat pot reprezenta adevarate modele de dezvoltare a unor afaceri de succes. Insa aceste companii pot sa reprezinte si adevarate oportunitati de investitii pentru cei interesati mai mult de aceasta parte decat de antreprenoriatul activ.

Sursa: Afaceri si leadearship feminin