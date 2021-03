Aparatele si echipamentele din bucatarie sunt extrem de importante pentru orice gospodina sau bucatar profesionist, mai ales pentru ca acestea ajuta in prepararea si gatirea corespunzatoare a mancarii.

Indiferent ca pregatesti masa pentru familia ta sau ca gatesti pentru un public larg, intr-un restaurant, un echipament profesional si calitativ va contribui semnificativ la realizarea unor mancaruri gustoase si aromate. Astfel, atunci cand trebuie sa achizitionezi aparate pentru gatit sau pentru bucataria din restaurantul tau, trebuie sa le alegi in functie de anumite criterii.

Alegerea celui mai potrivit echipament de bucatarie poate fi dificila, pentru ca piata este extrem de larga in acest domeniu si modelele variaza in functie de preferinta fiecaruia. Pentru a te asigura ca acestea indeplinesc toate standardele de functionalitate, calitate si durabilitate, trebuie sa fii atent/a la:

1. Materialul din care este realizat aparatul

Probabil ai observat ca majoritatea restaurantelor detin in bucatarie echipamente realizate din otel inoxidabil. Acest lucru se datoreaza faptului ca acest material este durabil si nu afecteaza prepararea alimentelor.

Astfel ca, daca de exemplu, ai o afacere cu o shaormerie, este recomandat sa folosesti un aparat pentru shaorma din inox, care sa fie rezistent la temperaturi ridicate, coroziune sau substante chimice. Un material bun iti va asigura un aparat functional si performant, pe care-l vei putea folosi o perioada lunga de timp. Totodata, un echipament facut dintr-un material calitativ nu va permite decolorarea, zgarietura sau fisurarea acestuia.

2. Tehnologia de care dispune

Nimic nu poate inlocui farmecul gatitului clasic, insa atunci cand vorbim despre bucatarii profesionale tehnologia este un criteriu important in alegerea echipamentului optim de gatit. Avantajul acesteia este ca te ajuta sa fii eficient si sa reduci timpul de preparare a mancarii. Astfel, daca iti doresti ca bucataria ta sa fie dotata cu cele mai calitative aparate, vezi ce posibilitati de utilizare iti ofera acestea si cum iti pot usura munca si economisi timpul.

3. Consumul redus de energie

Multitudinea aparatelor de gatit dintr-o bucatarie profesionista iti poate aduce totodata si o factura mare la lumina sau gaze naturale care sa iti creeze neplaceri. Pe piata exista numeroase tipuri de echipamente de bucatarie, electrice sau pe gaz, care pot contribui la un consum redus de energie. Acestea te vor ajuta sa micsorezi costurile facturilor si, totodata, sa protejezi planeta.

4. Pretul

Calitatea unui echipament de gatit este dat chiar si de pretul pe care-l are. Daca iti doresti un aparat care sa aiba tehnologie de ultima generatie, sa fie modern, elegant si usor de integrat in orice tip de bucatarie, atunci pretul acestuia va fi peste medie. In mod normal,este recomandat sa alegi un produs care are un raport calitate-pret bun si care se pliaza perfect pe nevoile tale.

5. Dimensiunea utilajului

Exista persoane care nu dispun de mult spatiu in bucatarie si sunt nevoite sa caute echipamente de dimensiuni mici, care sa incapa in locul destinat acestuia. In cazul in care iti doresti totusi echipamente profesionale, cu care sa-ti prepari rapid mancarea, poti apela la firmele producatoare de echipamente pentru domeniul HoReCa care sa-ti fabrice un produs dupa cerintele tale.

Desi exista multe aspecte de care trebuie sa tii cont atunci cand iti alegi echipamentul de gatit pentru bucataria ta, calitatea materialului, tehnologia, dimensiunea si consumul de energie sunt printre principalele criterii de selectie. Insa, aceasta alegere trebuie facuta si in functie de ce fel de produse gatesti si pentru ce anume ai nevoie de aparat, pentru uz personal sau pentru un restaurant/fast-food/patiserie etc.