Piata de cursuri de calificare este in continua expansiune in ultimii ani. Acest lucru se intampla deoarece experienta angajatilor este din ce in ce mai necesara la angajare, scoala nu ne mai ajuta in masura atat de mare, iar din ce in ce mai multe companii au nevoie de oameni angajati pe posturi specifice, extrem de tehnice si complexe. Toti acesti oameni trebuiesc antrenati, specializati. Astfel, companiile incep sa investeasca in astfel de cursuri de calificare.

Insa, aceste cursuri de calificare nu exista doar la noi si, cu desavarsire, nu abordeaza doar meseriile tehnice sau specifice, pe care le intalnim de obicei in lista firmelor care ofera astfel de cursuri.

Exista anumite locatii in lume unde poti sa te inscrii la un astfel de curs de calificare pentru meserii la care nu te-ai fi gandit niciodata. Nu ai fi crezut ca pot exista cursuri de calificare pentru a te specializa pe astfel de profesii si pentru a castiga asemenea abilitati.

Top 5 cursuri de calificare la care nu te-ai fi gandit niciodata in viata!

1. Dinghy Instructor (Australia, Sydney)

Dinghy este o ambarcatiune asemanatoare unei placi de surf, dar care isi bazeaza intreaga miscare pe vele. Ei bine, in Australia este extrem de uzitata de catre turisti si localnici, asa incat, daca doresti, te poti inscrie la un curs de calificare pentru a ajunge instructor pentru cei incepatori. Cursul dureaza 4 saptamani, contine 7 module avansate de teorie si practica (despre instrumente si echipament, prim ajutor, despre procedurile de salvare si despre informatii specifice) si costa nu mai putin de 2428 dolari.

2. Tehnician in aviatie si crearea aeronavelor (Africa)

Te-ai gandit vreodata cum ar fi sa construiesti un avion? Ei bine, africanii au aceasta ocazie, prin ajutorul companiei Paramount. Grupul organizational a hotarat sa lanseze, din Ianuarie 2018, un curs de tehnician in constructia aeronavelor, bazat pe doua module principale: tehnica in construirea de aeronave si mecanica aeronavelor. Cursurile ii vor invata pe specialisti absolut toate aspectele, de la compozitia electrica, hidraulica si mecanica, la caroserie, navigare si pilotaj.

3. Superyacht Deckhand (Australia)

Acest curs are ca obiectiv specializarea oamenilor in intretinerea si curatarea exterioarelor unui yacht. De asemenea, vopsirea si mentenanta yachtului este tot responsabilitatea unui Deckhand. Cursul dureaza 2 saptamani, timp in care specialistii vor trece atat prin nivelurile teoretice si practice si fiecare se poate inscrie la acest curs pentru suma de 1990 de dolari.

4. Sofer de drona (Asia)

O universitate din Asia a deschis anul acesta o sesiune de cursuri de profesionalizare pentru a obtine atestatul AUTQ (Applied Unmanned Technology Qualification). Acesta reprezinta un curs de stapanire a unei drone. Sunt extrem de multi entuziasti care se inscriu la curs, insa ele se adreseaza in special celor ce doresc sa conduca o astfel de drona in operatiuni de salvare sau in cazul fotografierii evenimentelor.

5. Instructor Windsurfing (Australia)

Aceeasi companie care ofera si cursurile de Instructor Dinghy pune la dispozitie si un curs de o saptamana pentru pozitia de instructor in WindSurfing. Acest curs este un oarecare update la prima etapa, continand 4 module specifice nivelului avansat. Cursul costa numai 450 de dolari.

