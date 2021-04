Indepartarea parului nedorit este un aspect greu de efectuat, care necesita mult timp si resurse alocate. Multe femei si-ar dori sa fie intotdeauna atractive si sa nu fie nevoite ca de fiecare data inainte de o petrecere sa trebuiasca sa se epileze. Din acest motiv, acestea sunt in cautarea unei solutii pe termen lung de epilare definitiva, care sa nu le mai consume timp si care, in acelasi timp, sa nu doara.

Epilarea definitiva cu laser este una dintre vaiantele ideale pentru a elimina factorii neplacuti ai epilarii. Vezi care sunt cele cinci diferente intre metodele moderne si cele clasice de epilare:

1.Aparatul cu laser Diode foloseste un sistem special de racire

Aparatul cu laser Diode este dotat cu o tehnologie speciala de racire, pentru a raci si proteja pielea impotriva ranilor, fiind astfel un tratament sigur si confortabil, care nu provoaca durere. In acest fel, nu te vei mai confrunta cu situatia in care ti-ai provocat o rana din cauza aparatului de ras sau o iritatie de la ceara sau crema depilatoare. Aparatul cu laser este special conceput pentru ca rezultatul final sa fie fix cel pe care ti-l doresti: o piele catifelata, fara par, rani sau iritatii.

2. Poti vedea rezultatele inca de la prima sedinta

Daca alegi sa-ti indepartezi parul nedorit de pe corp cu un aparat cu laser, vei putea observa rezultate inca de la prima utilizare. Aparatul cu laser reuseste sa indeparteze imediat firele de par si sa le scoata cu usurinta de sub piele. In comparatie cu metodele clasice de epilare, cele cu lama sau cu ceara, laserul este eficient pe o perioada lunga de timp.

Daca in urma epilarii cu lama parul iti crestea in aproximativ o saptamana, cu laserul timpul va fi mult mai mare, iar in urma repetarii sedintelor va deveni tot mai rar. Un alt avantaj al laserului cu dioda este ca poate elimina firele profunde, nu doar pe cele superficiale, eliminand in acest fel orice fir de par existent pe piele.

3. Efectuezi un numar redus de sedinte

In cazul epilarii cu laser dioda este necesar un numar de 5-6 sedinte, in timp ce in cazul epilarii cu ILP sunt necesare cam de doua ori mai multe astfel de tratamente. Acest lucru duce inevitabil si la un pret mai mic, mai putin timp petrecut in saloanele cosmetice si mai putina durere resimtita.

4. Poate fi aplicata in orice zona

Epilarea definitiva cu laserul dioda poate fi efectuata in orice zona a corpului: frunte, sprancene, axila, zona inghinala, brate, antebrate, maini, picioare, fese etc. Aceasta procedura poate fi folosita atat de femei, cat si de barbati si ajuta la eliminarea intr-un timp scurt a parului nedorit. Este indicat sa se foloseasca laser dioda mai ales atunci cand se doreste epilarea definitiva in zone sensibile, unde firul de par este mai gros si mai rezistent, cum este zona bikinilor, axilei.

5. Procedura nu afecteaza organismul

Epilarea definitiva cu laser dioda este o procedura non-invaziva si nu afecteaza sanatatea organismului. Astfel, pacientii nu sunt expusi riscului de imbolnavire, de aparitie a cancerului de piele sau altor boli.

Epilarea definitiva cu laser dioda este un mod eficient, rapid si foarte usor de realizat prin care poti avea in permanenta o piele fina si stralucitoare. In comparatie cu celelalte metode de indepartare a parului nedorit, aceasta reuseste sa trateze mai multe fire de par de la prima sedinta, permitand astfel concentratea asupra epilarii unei arii mai mari.