Conform unui studiu realizat in perioada 2014 – 2018 de MarketResearch.biz, piata serviciilor de infrumusetare este intr-o continua dezvoltare, in perioada 2019 – 2025 asteptandu-se chiar dublarea sau triplarea numarului de saloane si clinici specializate la nivel mondial.

Din toate serviciile de care oamenii pot beneficia la un salon de infrumusetare, cel mai cautat este insa serviciul de epilare definitiva.

Dupa declaratiile specialistilor, la nivel global, peste 5 oameni din 10 au incercat macar odata acest serviciu, cu siguranta epilarea fiind cea mai ceruta procedura in cadrul unui salon estetic sau in cadrul clinicilor de infrumusetare.

Ce presupune epilarea definitiva si care sunt riscurile acestui tratament?

Epilarea definitiva este o procedura non-chirurgiala care te poate scapa de parul nedorit de pe corp, cu ajutorul unui aparat special, cu un laser extrem de performant, fara absolut nicio durere si fara niciun disconfort.

Conform specialistilor din clinicile de infrumusetare, epilarea nu are niciun risc, tehnologia fiind extrem de avasata, gandita pentru a-ti proteja pielea si pentru a te scapa de pilozitatea si de aspectul inestetic, fara a te expune la vreun risc.

Printre contraindicatii se enumera insa urmatoarele situatii: nu ar trebui sa apelezi la epilarea definitiva daca esti insarcinata sau daca alaptezi si nici daca pielea ta sufera de anumite afectiuni cronice.

Este indicat sa te adresezi unui specialist inainte de a face o programare la o clinica pentru astfel de servicii estetice.

Ce anume face ca aceasta piata sa fie in continua crestere si serviciul de epilare sa fie atat de cerut in clinicile de specialitate?

Oamenii au dorit intotdeauna sa aiba grija de ei, sa fie mai frumosi, mai ingrijiti si sa aiba un aspect placut. Tocmai de aceea, serviciile estetice sunt in continua dezvoltare, iar tehnologiile producatorilor de aparate par a se intrece una pe cealalta de la an la an pentru a aduce pe piata tot felul de servicii din ce in ce mai avansate, din ce in ce mai confortabile si mai placute pentru clientii saloanelor.

Totusi, exista ceva anume, conform celor care au realizat studiul, care ii face pe oameni sa apeleze atat de rapid si usor la un serviciu de epilare definitiva.

Specialistii declara ca utilizatorii unui aparat de epilare definitiva profesionali sunt cei mai incantati de 3 mari caracteristici. Iar faptul ca acest tip de serviciu poate fi realizat chiar si in confortul propriei locuinte, este un factor de decizie extrem de important.

Tocmai asta face ca serviciul sa fie incercat de peste 50% din oamenii care au apelat vreodata la un serviciu cosmetic. Acest serviciu poate fi realizat chiar la tine acasa, cu ajutorul unui laser mobil.

Printre alte caracteristici care ajuta la luarea deciziei de a apela la tratamentul de epilare definitiva se enumera rezultatele tratamentului pe termen lung – pana la 6 luni nu vei mai avea probleme cu parul de pe picioare sau brate. Dar si faptul ca aceasta procedura este nedureroasa este un avantaj. Toate celelalte metode de epilare sunt dureroase sau pot aduce la accidentari (spre exemplu epilarea cu ajutorul lamei de ras). Prin comparatie, epilarea cu laser nu doare si nu produce niciun efect advers pielii, eliminand din calcul taieturile, cicatricile sau usturimea.

Cum sta situatia in Romania in ceea ce priveste cererea de servicii de acest tip?

Chiar si in Romania majoritatea oamenilor care aleg sa se rasfete intr-o clinica specializata de infrumusetare, ajung sa ceara in peste jumatate din cazuri ca prim serviciu serviciul de epilare definitiva.

Din ce in ce mai multe saloane estetice incep sa se bazeze exclusiv pe tehnologii straine, avansate, pe aparatura de ultima ora, pentru a putea acoperi cererea din piata pe serviciul de epilare definitiva.

Acesta este cu adevarat unul dintre cele mai cautate servicii de infrumusetare, fie ca discutam de cele practicate in salon sau de cele mobile, realizate la locuinta clientului. Tu ai incercat acest serviciu pana acum?

Sursă: http://www.elegance-clinic.ro/servicii/epilare-definitiva-cu-laser-5