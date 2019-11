Orice zi la spa sau la salonul de infrumusetare si ingrijire personala va fi incompleta fara un tratament facial. Pielea ta obosita ar putea avea nevoie de mai multa ingrijire si de protectie suplimentara, dupa o zi lunga. Dar de foarte multe ori poate fi greu sa decizi exact ce tratament sa alegi din multitudinea de variante. Desigur, de aceea fiecare salon are specialistii sai, care iti vor recomanda in urma unei consultatii ce anume ai nevoie.

Insa, de cele mai multe ori, specialistii sugereaza sa incepi cu elementele de baza. Mai jos ti-am pregatit un articol cu cele mai comune 5 tratamente cerute de catre clienti, in urma unei consultatii cu un specialist in infrumusetare si ingrijire personala.

1.Terapiile LED

Ce sunt aceste tratamente?

Diodele care produc lumina (LED-uri) emit lumina care trece prin piele pentru a ajunge la straturile profunde, actionand in moduri diferite, in functie de lungimea de unda a luminii. Esteticienii plaseaza diferite tipuri de lumina pe fata in timpul sesiunilor de tratament, care de obicei dureaza de la cateva minute la o ora si jumatate, in functie de tratament.

Astfel de solutii ajuta la ingrijirea pielii si la lupta impotriva imbatranirii premature. In principal, sedintele vor fi de anti-aging. Pulsatiile de lumina activeaza celulele producatoare de colagen si elastina, 2 proteine care fac ca pielea ta sa arate mai ferm. Astfel de proceduri sunt excelente pentru tratarea ridurilor.

2. Masajul facial – Tratamentul European Facial

Cel mai des intalnit masaj facial este masajul european – este o tehnica destinata curatarii in profunzime a pielii. Cum functioneaza acest tip de tratament facial? Desi exista variatii de la salon la salon, componentele sale de baza raman aceleasi: etapa de curatare, apoi cea de exfoliere, aburi, extractii (de obicei optionale), masaj, iar apoi aplicarea unei masti calmante si hidratanta cu protectie solara.

Te poti bucura de acest tratament facial complet odata la cateva saptamani, atunci cand iti simti pielea incarcata si ai nevoie de o curatare a tenului, dar si de o sedinta de masaj care te va relaxa si umple cu energie.

3.Tratamentele cu Oxigen Hiperbaric

Tratamentele oxigen au devenit populare printre celebritati pentru capacitatea de a reimprospata pielea chiar inainte de un eveniment demn de covorul rosu. Aceste tratamente intind si ridica instantaneu pielea, fara roseata obisnuita a altor tratamente faciale, astfel incat pielea este imediat pregatita pentru aplicarea machiajului.

4. Microdermabraziunea

Microdermabraziunea elimina in esenta stratul de celule moarte al pielii, expunand celulele mai fine si mai proaspete de dedesubtul epidermei. Procedura uniformizeaza tonusul pielii si diminueaza aspectul ridurilor fine. De asemenea, imbunatateste absorbtia substantelor active, ale lotiunilor si cremelor in piele.

Cum functioneaza? Un estetician poate efectua microdermabraziunea cu un set de instrumente specifice. Un aparat pulverizeaza mici cristale exfoliante pe ten, in timp ce evacueaza celulele moarte ale pielii, care se desprind. Iar alt aparat foloseste un varf acoperit cu diamante pentru a freca stratul exterior de piele, intr-un mod delicat, ducand la desprinderea acestor celule moarte.

5. Peelingul chimic

Aceasta este una dintre cele mai cerute proceduri din saloanele de profil. Peelingul chimic va folosi acid glicolic, lactic sau salicilic sau o combinatie intre acestea, plus alte substante active pentru a trata pielea.

Orice astfel de tratament contine substante care nu irita pielea si care lasa tenul stralucitor si catifelat. Acidul glicolic tinteste ridurile fine, in timp ce acidul lactic trateaza imbatranirea prematura sau petele solare. Iar acidul salicilic este o alegere buna pentru acnee sau tenul gras.

Acestea sunt principalele 5 tratamente cerute de clienti in saloanele de infrumusetare, proceduri non-invazive de care te poti bucura si tu oricand simti ca ai nevoie de un refresh pentru pielea ta.