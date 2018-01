Daca e sa ne intrebam ce au in comun femeile care au avut succes in afaceri, cu siguranta raspunsul este perseverenta! Succesul nu vine niciodata din senin si, uneori, necesita multi ani de pregatire profesionala si sacrificii pe plan personal. Se spune ca nu conteaza de cate ori ai fost infrant si ai esuat, ci doar sa te fi ridicat si ultima data!

Haideti sa vedem cum au reusit 5 femei de afaceri de succes si care este secretul lor.

Mellody Hobson – are 48 de ani in prezent si este director la Ariel Investments. Tot ea a sponsorizat emisiunea ABC “Good Morning America”. Mellody a declarat ca, atunci cand vine vorba de bani, ea se bazeaza pe cateva principii de la care nu se abate niciodata:

investeste numai in lucruri practice si utile in viata cotidiana,

in loc sa frecventeze restaurantele scumpe ea investeste in case si haine,

isi plateste intotdeauna facturile in avans.

Joni Evans – acum in varsta de 75 de ani, este fost vicepresedinte la o agentie de recrutare talente, de fapt, la cea mai mare agentie de recrutare talente din lume – William Morris Agency! Ea a inceput cu functiile de publicist si editor si stie foarte bine care sunt etapele pentru a demara un proiect si a-l duce spre succes! Ea considera ca in afacerile de succes este absolut necesar sa ai simtul pierderii si al profitului si aplica acest adevar in fiecare zi, chiar si in viata cotidiana.

Catherine Reynolds – in prezent presedintele propriei fundatii CEO – care ii si poarta numele, a ajuns bogata in timp ce conducea Educap, o companie care dadea imprumuturi studentilor. Ea povesteste ca intotdeauna s-a bazat pe sfaturile mamei sale – “Nu esti mai buna decat ceilalti, insa esti la fel de buna ca ei”. Ea sfatuieste tinerii care doresc sa intre in afaceri sa nu se teama niciodata sa puna intrebari, pentru ca doar asa se pot salva de la esecuri financiare. Dar, de departe cel mai important lucru pe care ea se bazeaza – invatat de la unchiul ei si aplicat de la primul job – este sa investeasca acolo unde “banii se produc singuri in timp ce dormi.”

Folorunsho Alakija – are 66 de ani si o avere de cca 2.5 miliarde de dolari, fiind considerata prima femeie miliardara din Nigeria. Ea a studiat la Londa designul vestimentar si si-a deschis in Nigeria o casa de moda pentru femeile din elita societatii. Cu ajutorul sotiei fostului presedinte al Nigeriei, ea trece la afacerile cu petrol. Desi nu avea experienta in domeniu la vremea respectiva, in prezent ea detine unul dintre cele mai vaste campuri petrolifere din Nigeria.

Wang Laichun – in varsta de 50 de ani, se numara printre cele mai tinere femei bogate din lume. Ea are o avere de cca 1.05 miliarde dolari si este presedinta companiei Luxshare Precision Industry, companie care ofera piese si componente electronice pentru gigantul Apple.

Sursa: Afaceri si leadership feminin