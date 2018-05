Nu putem spune ca stim ce si cum gandesc femeile de afaceri, insa ne-am propus sa aflam, pentru a putea impartasi aceste informatii cu alte femei care au un business, conduc o companie sau isi doresc puna bazele unei afaceri. Asa ca am stat de vorba cu 5 femei de afaceri, pe care le-am intrebat, pe rand, despre experienta, provocari si nu numai. Iata ce am aflat.

Si-ar dori sa fi stiut la inceputul carierei…

Mi-as fi dorit sa stiu ca atunci cand pleci pe cont propriu esti total singur. Tot ce ai cunoscut inainte nu mai e valabil, prieteniile se modifica, lucrurile capata alte perspective. – Luminita Mateescu (LaserMaxx)

Intr-un fel mi-as fi dorit sa stiu totul, insa daca lucrurile ar sta astfel atunci nu am mai avea bucuria de a parcurge aceasta calatorie, cu tot ce tine de ea, cu realizari, descoperiri, probleme, oportunitati, provocari. Implicit nu am mai avea multumirea si satisfactia ca am construit sanatos si frumos ce avem azi. – Malvina Cservenschi (Malvensky)

Aproape niciodata nu ma gandesc asa. Cred ca doar experimentand reusesti sa inveti sa gasesti solutii la orice impediment apare in viata business-ului. Imi place sa citesc si sa invat din greselile sau esecurile altora, asa cum imi place sa citesc despre succesul altor business-uri, insa nimic nu poate concura cu experienta proprie. – Claudia Stirbei (Mama Boutique)

Felul in care se poate finanta o afacere si cum sa extrapolezi/extinzi un business mic. – Irina Wagner (Wagner Arte)

Ca trebuie sa am mai multa rabdare si ca munca in echipa aduce cele mai bune rezultate. – Milena Bianca Git (Marketing Manager ANSWEAR)

Care e cea mai mare provocare a unei femei in business

Cred ca o provocare ar fi sa ai in permanenta acea privire de ansamblu asupra a tot ce trebuie sa dirijezi sa te asezi cumva deasupra tuturor lucrurilor ca sa ai cea mai strategica perspectiva. – Malvina Cservenschi (Malvensky)

Cred ca e greu ca o femeie cu o cariera sau un job solicitant sa ramana femeie, feminina. E o presiune imensa pe femei in general in Romania deoarece sunt asteptari mari ca ele sa fie si mame si gospodine si menajere si sotii. Societatea noastra e un pic ramasa in urma, ne uitam la filme americane, insa avem mentalitati foarte traditionaliste. – Irina Wagner (Wagner Arte)

Sa indeplineasca cu succes toate cerintele sociale si personale. – Milena Bianca Git (Marketing Manager ANSWEAR)

Sa uite ca e femeie (zambeste). Glumesc. Cred ca e important sa nu uite ca e femeie si sa foloseasca calitatile feminine in meseria ei. A fi femeie mi se pare o putere, businessurile conduse de femei sunt mai calde, mai umane… – Luminita Mateescu (LaserMaxx)

Cea mai proasta decizie pe care ai luat-o vreodata cu privire la business este…

In business si in viata, in general, ar fi fost bine sa rup mai devreme relatiile toxice sau cele care, pur si simplu, nu aduc valoare. Dar acum stiu si actionez in consecinta. Iar daca e sa ma uit in urma, toate au avut rolul lor, bine asimilat de catre mine acum. – Malvina Cservenschi (Malvensky)

Sa iesim extensiv la targuri comerciale in afara Romaniei. – Irina Wagner (Wagner Arte)

Din cauza presiunilor si fricii mele de a chestiona autoritatea, in cazul acesta, managerul director, am concediat unele persoane care erau totusi calificate pentru postul respectiv. – Milena Bianca Git (Marketing Manager ANSWEAR)

Am incercat sa administrez la un moment dat un magazin de cupcakes. Sunt un administrator prost, recunosc asta. Daaar sunt un vizionar, asa ca brandul respectiv s-a transformat, acum 5 ani, intr-o cofetarie de succes. – Luminita Mateescu (LaserMaxx)

Cea mai mare provocare de pana acum…

Lucrul cu oamenii a fost cea mai mare provocare. Cat si a jongla intre postura de leader si manager cu pozitia de designer si creator. Sunt posturi care cer stari diferite, dar ambele imi produc imensa placere si ma provoaca intr-un sens foarte pozitiv si frumos. – Malvina Cservenschi (Malvensky)

Sa rezistam in primii ani de criza. A fost o trecere brusca de la opulenta anilor 2006-2009 la ceea ce a urmat. – Irina Wagner (Wagner Arte)

Mai multe interviuri cu femei de afaceri gasesti pe Afaceri si leadership feminin.