5 GANG, un adevărat fenomen al noii generații, se desparte, fiecare dintre soliști o va lua pe propriul drum. Până atunci, fanii vor avea ocazia să-i vadă pentru ultima dată în formula deja consacrată, la concertul din 19 septembrie 2021, la Romexpo, potrivit click.ro.

„Trebuie să recunosc că momentul ăsta a venit mai repede decât mă așteptam. Însă am luat împreună această decizie și eu cred că e decizia bună. Anul ăsta, proiectul 5GANG ia sfârșit. Concertul de pe 19 septembrie, de duminica asta, va fi ultimul pe care îl vom susține, iar ultimul proiect al nostru va fi filmul „Tabara de vara”, care se va lansa pe 27 decembrie”, spune Selly.

„Am început proiectul ăsta acum aproape 4 ani de zile, cu o piesă înregistrată, la propriu, în șifonier. Nu ne-am propus niciodată să ne luăm în serios ca artiști, însă tinerilor le-au plăcut piesele noastre atât de mult, încât ele au fost toate pe locul 1 în trending. Am început treaba asta din pasiune și din prietenie și nu vrem să forțăm lucrurile mai mult decât este cazul. De aproape 4 ani am muncit împreună și, pe lângă că am doborât niște recorduri, am rămas cu amintiri care ne vor însoți toată viața”, mai spune vloggerul, potrivit sursei citate.

