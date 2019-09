Doming-ul sau eticheta volumetrica este o tehnica de imprimare ce se poate folosi pe mai multe materiale, cea mai mare parte autocolante, peste care se aplica un strat transparent de rasina epoxidica, ce confera un efect de lentila 3D. Aceasta tehnica este folosita la personalizarea anumitor obiecte si produse, devenind foarte populara in prezent, datorita numarului mare de posibilitati de promovare al unui brand. Chiar daca pare o treaba usoara, realizarea etichetelor volumetrice poate pune o multime de probleme. Indiferent ca vorbim despre o firma mica de productie de etichete volumetrice cu rasina sau 3D sau o firma mare, greselile apar in ambele tabere.

Iata care sunt cele mai mari greseli de etichetare care se produc si cum pot fi ele evitate:

1.Greseala #1 – Adezivul

Etichetele volumetrice interioare sunt de peste 20 de ori mai groase decat cele nevolumetrice, ce necesita adezivi special conceputi pentru o astfel de diferenta de grosime.

Problema se pune in urmatorul fel. Producatorii de etichete volumetrice, produc miliarde de etichete in fiecare an si toate sunt realizate cu un adeziv foarte subtire. Companiile de etichetare stocheaza adezivi subtiri destinati etichetelor fara volum si tot acestea pot oferi etichete non-volumetrice, pentru care folosesc adeziv necorespunzator.

Astfel, etichetele volumetrice cu cupola necesita pur si simplu mai mult adeziv pentru a curge in unghiurile si in zonele inaccesibile ale suprafetei de montaj.

2. Greseala #2 – Nivelul de lichid

Etichetele volumetrice sunt realizate turnand un volum exact de lichid, rasina peste o eticheta normala. Lichidul va curge peste margine etichetei si se usuca in 12 ore. In cazul in care eticheta nu este perfect nivelata, iar lichidul nu s-a turnat intr-un volum exact, ea va fi mai groasa pe o parte decat pe cealalta. Daca comandati etichete volumetrice de la un furnizor de etichete traditionale aveti grija ca acesta sa aiba echipamente si instalatii speciale, cu ajutorul carora pot mentine un nivel perfect in timpul procesului de intarire completa a lichidului. Sau comparati o eticheta de marca cu etichete volumetrice non-brand verificand grosimea din jurul marginii complete a cupolei. Intreaga eticheta trebuie sa aiba o grosime uniforma.

3. Greseala #3 – Sub sau Peste Cupola

Dom-ul sau forma lichida trebuie turnata intr-un volum exact pentru a permite cupolei sa curga pana la marginea etichetei. Daca se toarna prea mult lichid, cupola va curge peste marginea etichetei, iar daca se pune prea putin, nu se va acoperi intreaga eticheta. Diferenta intre o eticheta volumetrica bine realizata si una neprofesionala consta in uniformitatea cupolei. Este simplu de observat.

4. Greseala #4 – Rasina epoxidica sau Epoxi-ul

Epoxi-ul este un polimer inferior ce se ingalbeneste, se contracta, se intareste, se onduleaza si devine opac in timp, in comparatie cu poliuretanul optic clar si flexibil, utilizat in etichetarea volumetrica, de anumite companii.

Epoxi este mai popular deoarece este mai putin costisitor si nu necesita degazarea vidului sau conditii speciale de umiditate. Etichetele realizate de producatori de talie mica, care nu se supun frecvent controalelor de calitate, au o reputatie mai slaba pe piata, folosind rasina epoxidica de calitate scazuta. Astfel de etichete, realizate cu adezivi slabi, scand in volum si se contracta in timp, iar din aceasta cauza cupola se curbeaza si se ridica de pe suprafata etichetei.

Laboratoarele autorizate pot face teste speciale care pot determina daca o cupola este facuta din rasina epoxidica sau poliuretan. Cand este tinuta sub flacara, rasina apoxidica slaba se va inchide la culoare si va continua sa arda chiar si dupa indepartarea flacarii. In schimb, uretanul tinut sub flacara nu devine negru si nu mentine flacara.

5. Greseala #5 – Bulele

In cazul in care poliuretanul intra in contact cu umiditatea apar inevitabil bulele. Bulele din etichetele volumetrice pot fi cauzate de amestecarea sau distribuirea necorespunzatoare a lichidului, dar cauza principala este umiditatea ridicata, de peste 40% din aer.

De asemenea, imprimantele contribuie adesea la aparitia umiditatii, in timpul productiei. De aceea, etichetele trebuie sa fie uscate corespunzator pentru a indeparta umiditatea, inainte de a aplica poliuretan. Mediul trebuie sa fie unul strict controlat din punct de vedere al umiditatii.