Mediul online este in continua crestere in Romania, iar oportunitatile de afaceri in aceasta nisa au inceput sa fie incredibile in ultimii ani. Toata lumea e online, daca ne referim la statisticile oficiale. Peste 90% din oamenii din Romania sunt conectati la internet. Internetul a ajuns sa reprezinte principala sursa de stiri, iar pentru unii chiar si principala sursa de cumparaturi.

In aceste cazuri, mediul online se afla in cel mai propice moment pentru lansarea unei afaceri. Specialistii in online marketing spun insa ca antreprenorii romani din aceasta nisa fac inca greseli majore atunci cand se lanseaza online. Care sunt principalele greseli si cum le puteti solutiona, daca aveti de gand sa intrati in mediul online marketingului?

1. Lipsa accentului pus pe retelele sociale

Puterea Facebook-ului si a Instagramului a socat Romania in ultimii ani. Peste 9,5 milioane de romani sunt prezenti pe Facebook, conform statisticilor. Iata, asadar, o piata incredibila si o posibilitate de dezvoltare nemaivazuta pentru o afacere online.

Instagramul a cucerit si el inimile a peste jumatate de milion de romani (in 2017). Cresterea este insa fenomenala de la an la an. A ignora aceste oportunitati de promovare a serviciilor si produselor afacerii tale se poate dovedi o modalitate de abordare fatala a pietei online. Specialistii spun ca, in cadrul e-commerce, capcaitatea de crestere a vanzarilor prin intermediul retelelor sociale este de peste 18% in medie. Astfel, afacerea ta ar putea sa-si creasca vanzarile cu inca un sfert din cifra totala, doar folosindu-te de cateva conturi sociale absolut gratuite.

Solutia in acest caz? Iti va lua mai putin de 2 ore sa-ti setezi un cont de Facebook, unul de instagram si un canal de You Tube. Urmaritorii afacerii tale vor fi mai incantati ca niciodata sa primeasca zilnic update-uri despre produsele tale noi, in cele mai frecventate medii de informare online de la momentul actual.

2. Email marketingul este confundat prea des cu spamul

Aici intalnim 2 probleme principale. Faptul ca romanii nu au incredere in email marketing este una. Iar a doua problema este ca putinii oameni care se folosesc de aceasta metoda de promovare nu se folosesc de ea in mod corespunzator, de cele mai multe ori.

Exista o multime de specialisti in email marketing la nivel global care ofera cursuri de specialitate sau programe de construire a asa-ziselor palnii de vanzare – funnels. Acestea sunt modalitati profesionale de a construi o strategie de email marketing care sa garanteze o rata de conversie uriasa, in comparatie cu simplele emailuri trimise la listele de contacte obtinute din diverse surse. In plus, spamul nu mai este incurajat nici de Google. Exista diverse modalitati pe care Google le foloseste pentru a bloca aceste emailuri, asa incat eforturile concentrate pe acest canal vor avea rezultate nule, daca se procedeaza gresit.

Care este solutia in acest sens? Fiecare antreprenor ar trebui sa-si construiasca lista de emailuri in mod natural, oferind optiunea de subscribe pentru vizitatori. Aceata ar trebui sa ia in calcul si noile norme GDPR. In plus, in momentul in care se incepe activitatea propriu-zisa de email marketing, toate emailurile ar trebui sa fie transmise catre utilizatori pe baza unei strategii complexe, a unui funnel profesional.

3. Site-ul afacerii nu este mobile responsive

Conform ANCOM, in Romania anului 2017 existau peste 16,6 milioane de conexiuni mobile la internet. Ba mai mult, rata cumparaturilor online depasea 75% in comparatie cu anii trecuti in care doar 3 din 10 romani cumparau online produse. Ei bine, intr-o piata atat de puternic influentata de prezenta smartphone, unii antreprenori inca isi realizeaza site-uri online care nu sunt adaptate pe telefon sau tableta.

Declaratiile specialistilor in domeniu sunt clare: daca nu esti prezent pe mobil in anul 2018 cu site-ul afacerii tale, pierzi in jur de 8 din 10 posibili clienti. Solutia pentru aceasta problema este una extrem de simpla. Sa se realizeze o versiune mobile friendly a site-ului. Exista chiar module de realizare a unui website care includ aceasta functie, fara a mai fi nevoie de niciun efort suplimentar. Trebuie doar sa alegi o tema care a fost deja construita pentru a fi adaptabila oricarui dispozitiv.

4. Redundanta in continutul afisat online

Continutul este cel mai important mijloc de promovare in mediul online, deoarece indiferent de canalul ales, va trebui sa concepi un mesaj care sa prezinte serviciul si produsul tau catre publicul tinta.

Fie ca discutam despre mesaje scrise pe Social Media, content Video pe You Tube, poze sau continut scris pe website-ul de prezentare, acesta este un factor crucial ce poate influenta succesul sau esecul afacerii unui antreprenor in online marketing.

Exista extrem de multi oameni care au inceput sa fie prezenti online cu afacerea lor. Iar in acest caz, singurul lucru care te poate diferentia este UNICITATEA continutului tau. Fii original in tot ceea ce faci, nu te axa pe copierea unui site care merge deja si incearca sa nu fii redundant in ceea ce prezinti. 54% dintre site-urile din Romania au continut duplicat (conform StartupCafe). Aceasta este una dintre cele mai mari greseli din mediul online.

Prezinta-ti serviciile scurt si cuprinzator intr-un mod original, propriu, clar, transparent si cat mai pe intelesul tuturor. Nu uita, online se afla si copiii si parintii acestora, iar uneori si bunicii. Trebuie sa folosesti un limbaj simplu, care sa fie inteles de catre toti. Iar atractivitatea mesajului va fi cea care ii va influenta sa cumpere sau nu serviciul / produsul tau.

5. Lipsa unei strategii de promovare online si a unei strategii de crestere anuala

De cele mai multe ori, afacerile din mediul online pleaca la drum intr-un termen foarte scurt. Acest lucru nu este neaparat un dezavantaj. Insa, in momentul in care pleci la drum intr-o piata cu sute de mii de competitori, fara un plan si fara o strategie pe termen lung, este pierdut.

O strategie de promovare, un plan al cresterii vanzarilor cu evaluare anuala, un plan editorial pentru continut, un mix de comunicare evidentiat si plasat online pe baza unui studiu de piata, aceste instrumente sunt singurele care pot aduce succesul afacerii tale.

Daca vei pleca la drum fara acestea, este ca si cand ai incerca sa alegri cand nu ai invatat inca sa mergi. Planul de afaceri pentru businessul tau si strategia de promovare sunt pilonii succesului unei afaceri in mediul online.

