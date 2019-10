Cu totii ascultam muzica. Fie in masina, la volan, fie la casti, in timp de muncim sau in timpul liber. Si, chiar daca avem gusturi diferite, exista anumite piese ori tipuri de muzica perfect capabile sa ne influenteze in acelasi mod pe toti. Esti curios cum te influenteaza muzica?

1.Muzica jazz, in surdina, ajuta la digestie

De ce crezi ca marile restaurante de lux apreciaza linistea si muzica jazz, in surdina? Pe langa faptul ca e asociata cu high class si, deci, iti gadila orgoliul, muzica de acest tip calmeaza si te ajuta sa mananci linistit. In lipsa agitatiei, vei fi mai atent la mancare, vei manca mai incet si, astfel, digestia ta nu va fi ingreunata.

2. Muzica te ajuta sa iti mentii greutatea sau chiar sa slabesti

Nu e niciun hocus-pocus aici. Pur si simplu, calmul generat de ascultarea unei melodii line te va face sa mananci mai incet… si mai putin. Asta deoarece, mancand mai incet, nu vei mai fi plin in momentul in care creierul va realiza ca ai mancat suficient.

De cele mai multe ori, viteza crescuta cu care mancam, adica mancatul rapid, ne face sa consumam prea multe alimente, ceea ce nu poate fi un lucru bun pentru cum ne vom simti dupa masa ori pentru greutatea noastra.

3. Muzica scade tensiunea arteriala

E vorba despre muzica de jazz, cea de saxofon sau, oricum, de acea muzica pe care o asculti cand vrei sa te calmezi, sa te linistesti. Simplul, fapt ca te ajuta sa diminuezi stresul si agitatia duce si la scaderea tendiunii arteriale. Asa ca asculta muzica oricand te simti agitat.

4. Cantatul iti poate imbunatati memoria

Fie ca activezi intr-un cor si iti folosesti vocea pentru a canta, fie ca alegi sa canti la un instrument, memoria ta va fi pozitiv influentata. Sa inveti cantece noi sau sa ti le amintesti pe cele vechi solicita memoria, asa ca poate fi un antrenament placut si benefic.

De altfel, implicarea bunicilor in educarea nepotilor ii va ajuta pe cei in varsta sa isi mentina memoria tanara atat prin joc, dar si prin cantecele pe care le canta micutilor.

5. Muzica te poate ajuta sa ai relatii mai bune

De multe ori, stresul sau furia ne fac sa fim mai agitati si mai agresivi in raport cu ceilalti. Si lipsa timpului liber nu ne permite sa mergem la sala, sa ne vedem cu prietenii sau sa facem alte activitati placute, care sa ne ajute sa ne calmam, sa fim mai relaxati.

Insa muzica poate face asta, poate sa ne relaxeze. Iar cand esti mai relaxat, esti mai dispus sa interactionezi cu ceilalti, esti mai prietenos si relatiile cu ceilalti vor fi implicit mai bune.

Sursa: Experiente-colorate.ro