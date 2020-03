Vacanta de sarbatori se apropie, iar primavara e deja in floare. Asta inseamna pentru tine si cei dragi timp petrecut impreuna si o multime de posibilitati pentru a te distra de minune. Hai sa vedem impreuna 5 lucruri amuzante pe care le poti face alaturi de cei dragi in aceasta vacanta.

1. Vacante la plaja

Niciun loc din lume nu poate relaxa spiritul uman asa cum se intampla la mare. Vacantele la plaja sunt de neuitat. Daca timpul iti permite si situatia actuala nu te sperie, ai putea incerca o vacanta la mare, insa in tarile in care si temperatura va fi prietenoasa cu tine.

In plus, nu va trebui sa ajungi neaparat la mare. Poti alege si o vacanta pe lac, sau poate chiar intr-un loc in care iti poti permite sa te relaxezi alaturi de cei dragi intr-o piscina. Daca poti sta in apa si apoi te poti bronza la soare, experienta va fi la fel de frumoasa.

2. O plimbare intr-un parc national

Primavara flora isi ia aripile si creeaza in natura peisaje care te pot inmarmuri. De abia ai asteptat sa vezi noul spectacol al florilor si al copacilor ce infloresc, nu-i asa? Ei bine, o vacanta intr-un parc national ar face ca aceasta experienta sa devina realitate.

Plimbarile prin padure, aerul curat si aventura ce va asteapta aici sunt printre cele mai frumoase lucruri de care te poti bucura impreuna cu cei dragi.

3. Pleaca in tabara

De cele mai multe ori nu te-ai fi gandit la asta, insa o tabara pentru copii este un univers cu adevarat magic. Vei putea sa oferi copiilor o experienta de-a dreptul unica, in timp ce tu te poti relaxa, vazand cum cel mic se distreaza si isi face prieteni noi.

Sunt locuri special amenajate in care copiii se pot bucura de activitati in natura, focuri de tabara, expeditii de cercetasi sau chiar jocuri in parcuri de alpinism si de sporturi montane. O astfel de experienta ar umple de energie sufletul oricarui copil.

Daca tot alegi sa-ti petreci vacanta intr-un mod memorabil ofera-i copilului o sansa de a se intoarce la scoala cu multe povesti de spus colegilor.

4. Inchiriaza o rulota si pleaca la drum

Poti transforma orice vacanta intr-o aventura in acest mod. Poti inchiria o rulota si poti pleca la drum pentru cateva saptamani, vizitand cele mai frumoase regiuni din tara. Poti trai pe drum, experimentand cate putin din viata de nomad.

Cu siguranta va fi un concept nou intalnit pentru copiii tai, iar acest lucru ii va extazia. Un copil poate invata extrem de multe dintr-o astfel de experienta. El va descoperi lumea si se va bucura de fiecare clipa, in timp ce tu poti iesi din monotonia zilnica si te poti relaxa, departe de stres si de task-urile ce nu-ti dau pace.

5. Crearea unui food festival

Aceasta este cu adevarat o experienta unica pentru o familie. Mai ales daca poti profita de faptul ca intreaga familie se reuneste pentru vacanta de Paste, masa de sarbatori poate fi facuta sub forma unui festival culinar.

Fiecare membru va gati ceva specific, asa incat fiecare sa se bucure de actiune si sa aiba parte de momente frumoase impreuna cu cei dragi. Puteti forma echipe si puteti oferi premii celor care castiga cu cel mai fastuos preparat.