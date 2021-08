Cu toții avem nevoie de apă pentru a trăi, dar cât de mult știm cu adevărat despre ea? De la adevărul despre consumul a 8 pahare de apă pe zi până la eliminarea toxinelor, iată ce ar trebui să știți despre beneficiile apei. Pentru ceva atât de aparent simplu și esențial ca apa potabilă, există o mulțime de mituri și concepții greșite despre posibilele beneficii și daune ale apei. Aflați cum să separați miturile de realitatea despre apa potabilă.

Toată lumea trebuie să bea 8 pahare de apă pe zi.

Acesta este un mit. Deși apa este cel mai ușor și cel mai economic fluid pentru a vă menține corpul hidratat, cea mai recentă recomandare a Institutului de Medicină este că femeile trebuie să depună eforturi pentru a bea aproximativ 2 litri sau 8 pahare pe zi, iar bărbații trebuie să vizeze 3 litri sau 12 pahare pe zi din orice lichid, nu doar apă. „Nimeni nu-și poate da seama de unde provin aceste „8 pahare de apă ”, dar cred că provine din vechea ADR [diurna zilnică recomandată] pentru apă care corespundea cerințelor de apă cu cerințele calorice”, notează Georgia Chavent, MS, RD, director al Programului de Nutriție și Dietetică de la Universitatea New Haven din West Haven, Conn. „Noua cerință de la Institutul de Medicină este mult mai generoasă și include recomandări pentru consumul total de băuturi, nu doar apă”.

Apa potabilă elimină toxinele din corp.

Acesta este parțial adevărat. Deși apa nu neutralizează neapărat toxinele, rinichii folosesc apa pentru a scăpa de anumite produse reziduale. Dacă nu beți suficientă apă, rinichii nu au cantitatea de lichid de care au nevoie pentru a-și face treaba în mod corespunzător. „Dacă organismul nu are suficientă apă, atunci deșeurile metabolice nu vor fi îndepărtate la fel de eficient pe cât ar trebui”, explică Amy Hess-Fischl, RD, CDE, de la Universitatea din Chicago Kovler Diabetes Center. „În esență, corpul ar ține toxinele în loc să le expulze, așa cum este necesar pentru o sănătate adecvată.”

Apa îmbuteliată poate provoca carii dentare.

Acesta este un mit. Apa îmbuteliată în sine nu provoacă cariile dinților, dar de obicei nu conține fluor, care se adaugă la apa de la robinet pentru a preveni cariile dentare. „Fluorul este un element important în mineralizarea oaselor și a dinților”, spune Constance Brown-Riggs, RD, CDE, autorul The African American Guide To Living Well With Diabetes și nutriționist și educator certificat în diabet în New York City. „Odată cu consumul crescut de apă îmbuteliată, care nu este fluorurată, a existat o creștere a cariilor dentare.”

Apa potabilă vă poate ajuta să vă păstrați pielea hidratată.

Acesta este un mit. Deși se credea că menținerea unei hidratări corespunzătoare ducea la o piele tânără și vibrantă, realitatea este că cantitatea de apă pe care o beți are probabil foarte puțin de-a face cu aspectul pielii dvs. „Cu excepția cazului în care individul este sever deshidratat, consumul de cantități mari de apă nu va preveni uscarea pielii”, spune Hess-Fischl. „Practic, nivelul de umiditate al pielii nu este determinat de factori interni. În schimb, factori externi precum curățarea pielii, mediul înconjurător, numărul și funcționarea acestor glande producătoare de sebum determină cât de uscată este sau va deveni pielea. Apa care este consumată intern nu va ajunge la epidermă [stratul superior al pielii].”

Consumul de apă vă ajută să slăbiți.

Apa potabilă nu va declanșa în mod specific pierderea în greutate, dar poate ajuta în acest proces. La fel ca unele ceaiuri de slăbit, apa înlocuiește alte băuturi încărcate cu calorii din dietă, determinându-vă să reduceți numărul total de calorii. În plus, vă poate face să vă simțiți mai plin, așa că puteți mânca mai puțin la fiecare masă. Apa, în special apa rece, poate juca un rol în creșterea metabolismului. „Un nou studiu pare să indice că apa potabilă accelerează pierderea în greutate”, spune Tanya Zuckerbrot, MS, RD, proprietarul Tanya Zuckerbrot Nutrition, LLC, din New York City. „Cercetătorii din Germania au descoperit că subiecții studiului și-au crescut ratele metabolice [sau rata la care sunt arse caloriile] cu 30 la sută după ce au băut aproximativ 17 uncii de apă”.