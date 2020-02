Peste 5.000.000 de țigarete de proveniență extra-comunitară au fost confiscate, în urma unei acțiuni a polițiștilor din cadrul Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale – I.P.J. Suceava.

În cursul zilei de luni, 24 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Biroul Fraude Vamale din cadrul I.P.J. Suceava au prins în flagrant delict un bărbat, în timp ce transporta țigarete de contrabandă.

Polițiștii au efectuat investigații pentru documentarea întregii activități infracționale a acestuia și pentru identificarea locațiilor în care au fost depozitate țigările.

„Astfel, au rezultat indicii cu privire la faptul că, dintr-un imobil tip hală din localitatea Moara, a fost încărcată o cantitate mare de țigări de proveniență extra-comunitară, într-o autoutilitară tip bus, care ulterior s-a deplasat în direcția orașului Gura Humorului.

Ieri după amiază, la ora 18.20, polițiștii din cadrul Poliţiei Oraşului Gura Humorului – Compartimentului Rutier au fost informați să oprească în trafic autoutilitara implicată în transportul de țigarete.

Astfel, polițiștii au organizat un filtru pe DN 2E, în localitatea Capu Codrului, județul Suceava şi, la ora 18.35, au oprit autoutilitara”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

În momentul în care polițiștii au efectuat semnalele regulamentare de oprire, conducătorul auto a oprit brusc, după care a cuplat transmisia vehiculului în retur şi a efectuat manevra de mers cu spatele, spre Fălticeni, cu intenţia de a se sustrage controlului.

Contrabandistul este din Vicovu de Sus

Polițiștii au pornit în urmărirea autoutilitarei, acţiune ce s-a desfăşurat pe o distanţă de aproape1.500 metri, pe DN 2E, aceasta rulând în viteză cu spatele, cu intenţia de a scăpa de echipajul de poliţie.

Având în vedere că șoferul autoutilitarei nu s-a conformat semnalelor de oprire efectuate de echipajul rutier, polițiștii au efectuat uz de armamentul din dotare, după ce în prealabil au efectuat somaţiile legale, prin intermediului sistemului acustic al autospecialei, trăgând şase focuri (trei de avertisment în aer şi trei asupra pneurilor autoutilitarei), fără a fi înregistrate victime omeneşti.

Autoutilitara nu a mai putut continua deplasarea, astfel că a pătruns cu spatele pe o stradă, unde a lovit gardul unei locuinţei, reuşindu-se aici blocarea vehiculului.

Persoana aflată la volan, un bărbat de 26 ani, din orașul Vicovu de Sus, a ieşit pe geamul portierei stânga a autoutilitarei şi a sărit în curtea unei locuinţe, încercând să fugă, dar a fost prinsă de polițiști, imobilizată şi încătuşată.

Autoutilitara era încărcată cu 2.092.720 de țigarete de provenienţă extra-comunitară, constatându-se, în urma verificărilor, că fusese și radiată din circulaţie la data de 28.12.2018. Totodată, s-a stabilit că plăcuțele cu numere de înmatriculare sunt atribuite unui alt vehicul.

Bărbatul de 26 de ani a fost reținut și încarcerat în arestul I.P.J. Suceava.

În dimineața zilei de marți, 25 februarie, la sediul depozitului de unde a fost încărcat transportul interceptat, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Biroul Fraude Vamale din cadrul I.P.J. Suceava, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale, au desfășurat o percheziție. Aici au fost descoperite peste 3.000.000 țigarete de contrabandă, ce au fost confiscate.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale şi luării măsurilor legale ce se impun.