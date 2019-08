Presa scrisa si jurnalismul clasic, de calitate, sunt din ce in ce mai departe de noi in zilele acestea, in care pur si simplu cu un simplu click gasim online orice stire din orice colt al lumii. Iar in aceste conditii, decaderea jurnalismului si a presei clasice sunt evidente. Atat de evidente insa incat au aparut tot felul de mituri despre acest domeniu. Iar ele circula nestingherite pe internet, inducand utilizatorii in eroare.

Era online nu inseamna si nu a insemnat niciodata o bariera pentru jurnalisti sau pentru presa. Nu atat timp cat acestia stiu sa se adapteze si sa foloseasca online-ul chiar in avantajul lor. Pana la urma, in ziua de azi este mult mai usor sa transmiti un comunicat de presa. Iar asta tocmai datorita internetului.

Asadar, astazi scoatem in lumina 5 dintre cele mai intalnite mituri din era online despre presa si despre comunicatele de presa clasice.

Mitul 1 – Comunicatele de presa sunt moarte

Nimic mai fals. Comunicatele de presa sunt chiar o modalitate extrem de eficienta de promovare. Chiar si online. Deoarece sunt o multime de site-uri dedicate acestor tipuri de materiale, prin intermediul carora orice companie poate publica informatii atractive si interesante pentru publicul sau tinta, beneficiind astfel de vizibilitate sporita.

Comunicatul de presa este inca o parte indispensabila a setului de instrumente de promovare si informare al oricarui profesionist PR. Este relativ usor de creat si distribuit si se potriveste perfect culturii media de astazi, care sarbatoreste „trending topic-urile” si ciclurile de stiri foarte rapide.

Mitul 2 – Publicarea in presa este o simpla strategie 100% SEO

Privita dintr-o perspectiva exclusiv SEO, aceasta activitate isi pierde din interes. Este usor de observat de ce unele persoane sunt mai putin entuziasmate de comunicatul de presa – il masoara doar in ceea ce priveste stimularea Google. Insa acest lucru este o greseala. Desigur, este extrem de important faptul ca un link plasat intr-un comunicat ce ajunge pe un site cu autoritate va ajuta afacerea ta, oferind din acea autoritate si domeniului tau. Insa nu doar aici stau rezultatele unui astfel de material.

Strategia unei campanii de PR ar trebui sa ia in calcul si imaginea, constientizarea (asa numitul brand awareness) pe care un astfel de comunicat o aduce firmei si serviciilor sau produselor promovate.

Mitul 3 – Google penalizeaza trimiterea excesiva de comunicate de presa

Din nou, acest mit al comunicatului de presa provine dintr-o perspectiva depasita sau dezinformata a modului in care functioneaza de fapt internetul. Google nu va va „penaliza” niciodata crearea de continut calitativ, cu relevanta pentru utilizatori.

De fapt, din contra, cu cat se creeaza mai mult continut (chiar si sub forma de comunicate de presa), cu atat este mai probabil ca Google sa iti indexeze continutul si sa-l faca sa apara mai sus in rezultatele cautarii. Iar daca alte organizatii media distribuie aceste comunicate de presa, preluand sursa cu link catre tine, atunci efectul este din ce in ce mai puternic.

Mitul 4 – Companiile nu ar trebui sa se concentreze pe comunicarea cu presa

O abordare total gresita. Stim cu totii ca tindem sa avem mai mare incredere intr-un site de stiri, intr-o platforma de comunicate de presa, decat intr-o promotie sau o campanie de publicitate lansata de o companie.

Comunicarea cu presa si relatiile cu jurnalistii sunt printre cele mai puternice metode de a ne crea incredere si vizibilitate pentru o companie sau pentru un serviciu / produs. In plus, in era digitala, acolo unde oricine poate posta orice si oricand, este esential pentru companii sa mentina legatura constanta cu publicul lor tinta.

Un comunicat de presa este o modalitate extrem de usoara si foarte transparenta de a comunica cu oamenii interesati de actualizari si de noutati din compania ta.

Mitul 5 – Jurnalistii urasc comunicatele de presa

Este incredibil cum unele surse pot sustine asa ceva. Jurnalistii isi iau subiectele de articole din astfel de materiale. Ei redacteaza stiri pe baza comunicatelor de presa. Cum e posibil sa urasti un lucru care iti face meseria mai usoara?

Atunci cand discutam despre redactare de comunicate de presa si articole, daca stii sa le scrii si sa oferi informatie intr-un mod atractiv, vei face jurnalistii sa le iubeasca pe acestea, nicicum sa le urasca. Vor dori sa preia cat mai multe comunicate, daca acestea sunt redactate corect si prezinta interes.

Prin trimiterea comunicatelor de presa catre institutii de presa si catre site-uri online tu furnizezi practic continut acelor site-uri, facandu-le o favoare, in acelasi timp bucurandu-te si tu de promovare si de imagine pozitiva pentru afacerea ta.

Asadar, atunci cand citesti in era online diverse informatii despre presa si despre puterea relatiilor cu presa, despre PR, nu strica sa arunci un ochi pe mai multe surse si sa iti confirmi sau infirmi, dupa caz, fiecare informatie pe care o citesti.

Presa nu a fost niciodata veriga slaba in promovare. Ci din contra, aceasta este una dintre cele mai puternice componente din crearea unui brand, daca este folosita in mod corect si consecvent.