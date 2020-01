Daca vrei sa fii in trend in iarna aceasta, cateva sfaturi despre cum ar trebui sa-ti porti parul nu iti vor strica. Parul este mai greu de intretinut in sezonul rece, iar coafurile pentru iarna sunt o reala provocare pentru femei.

Insa intotdeauna poti arunca o privire peste coafurile celor mai cunoscute vedete, pentru inspiratie. Astazi iti vom prezenta 5 modalitati in care iti poti purta parul iarna, in functie de coafurile aflate in trend in lumea vedetelor de peste ocean.

Coafuri pentru par scurt

Daca ai parul scurt, noua tunsoare a celebrei Zoe Kravitz va fi alegerea perfecta pentru un look de iarna impecabil. O tunsoare indrazneata, de tip Pixie Cut poate fi alegerea perfecta.

In urma noii tunsori, atunci cand Zoe a urcat poza cu noul look pe Instagram, a primit peste 580.000 like-uri si 5000 de comentarii.

Daca ai parul scurt si vrei sa scapi de bataia de cap data de ingrijirea parului, iarna aceasta poti urma acelasi trend. O simpla tunsoare Pixie Cut va fi raspunsul potrivit pentru tine.

O alta coafura pentru par scurt este si cea aleasa de Kelly Rowland. Aceasta a mizat pe o tunsoare bob.

Vedeta a ales sa isi pastreze totusi din lungimea firelor de par, acestea ajungandu-i pana la umar. Poti alege sa-ti lasi si tu suvitele pana la umeri sau le poti scurta si mai mult, pentru a ca parul tau sa fie mai usor de intretinut.

Pentru un impact vizual puternic, alege un bob drept, nu o tunsoare in scari.

Coafuri pentru par mediu

Daca esti in cautarea unor coafuri de par mediu, Jennifer Lopez poate fi o sursa de inspiratie. In aceasta iarna, Jennifer a ales un look aparte, cu multe bucle razlete, vopsite blond.

O astfel de coafura este extrem de usor de intretinut, buclele fiind rezistente in timp. Astfel nu va mai trebui sa iti ondulezi parul de fiecare data cand iesi din casa. Jennifer Lopez a ales sa-si faca parul la celebrul hair stylist Chris Appleton.

Tu poti incerca un salon cunoscut din zona ta, pentru a-ti realiza o coafura asemanatoare, cu bucle de tip permanent, vopsite in culorile tale preferate.

Tot o coafura foarte frumoasa pentru par mediu a ales si Selena Gomez. Aceasta a mizat pe stilul Shag. Acest stil este definit de tunsorile retro, cu breton. Pentru parul mediu, aceste tunsori sunt ideale.

Astfel de coafuri arata exceptional daca parul are volum natural. Sunt la moda inca din anii ’90 si par sa reziste cu brio, din ce in ce mai multe vedere alegandu-le pentru sezonul rece.

Avantajul unei tunsori retro Shag in perioada de iarna este faptul ca poti in continuare acoperi capul cu o caciula, fara sa iti deranjezi parul. In cazul buclelor, spre exemplu, acest lucru ar fi dificil.

Insa in cazul tunsorii alese de Selena, poti purta cu siguranta orice tip de caciula sau esarfa in cap, pentru a te feri de frig, fara a-ti strica coafura.

Coafura pentru par lung

Daca ai parul lung si doresti sa il pastrezi asa si pe perioada anotimpului rece, vei avea nevoie de ingrijire suplimentara pentru acesta.

Parul lung pe timp de iarna poate fi un plus, pentru ca acesta te protejeaza mai bine de frig, insa in acelasi timp este si o provocare in ceea ce priveste ingrijirea.

El se va usca mai greu de fiecare data cand il speli si va avea nevoie de timp mai mult pentru a-l pieptana. Poti alege totusi o coafura inspirata de la Karlie Kloss. Aceasta a ales sa-si poarte pe timp de iarna parul intr-o coada de tip Flippy High Ponytail.

Aceasta coafura este asemanatoare cu tipul clasic de coada Ponytail, prinsa in centrul capului, insa in loc sa fie lasata pe spate, ea imparte parul pe ambele parti ale capului.

Astfel, intreg capul va fi protejat si parul poate fi mai usor acoperit cu o esarfa sau chiar cu o caciula, fara ca tu sa fii deranjata.