Daca aveti la birou cateva aparate de cafea in custodie comodat sau daca sunteti adevarati bautori de cafea si va preparati zilnic cafeaua acasa, ati vazut deja cate optiuni exista pentru a consuma aceasta bautura atat de indragita de toata lumea.

Cu toate acestea, nu strica niciodata sa invatam cateva modalitati noi de preparare a cafelei. Asadar, astazi o sa discutam despre 5 modalitati in care iti poti pregati cafeaua zilnic, invatandu-te cate un secret la fiecare.

1. Prepararea cafelei la ibric

Acesta este modul clasic de pregatire a cafelei. Este cunoscut in special in zonele orientale. Turcii erau cei care au preparat pentru prima data cafeaua la ibric, invatandu-ne si un secret incredibil de valoros, care da cafelei un gust si o aroma aparte. Cafeaua la ibric se prepara pe foc mic, cu apa clocotita, in care adaugam cafea macinata marunt. Insa cea mai buna cafea la ibric nu este cea preparata pe foc.

Cea mai buna cafea la ibric este cafeaua la nisip, preparata dupa retetele traditionale turcesti. Se incalzeste nisipul pe un tip de cuptor special, iar apoi se pune ibricul in nisip si se invarte, ajungand astfel sa se incalzeasca si sa dea cafeaua in fiert. Aceasta este cunoscuta ca fiind cea mai delicioasa cafea si cel mai probabil o veti gasi la cafenelele traditionale si la buticurile turcesti.

2. Prepararea la filtru

Cafea la filtru preparam cu totii, cel mai probabil. Este una dintre cele mai simple metode de a bea cafea. Ea este in mare parte o metoda moderna de preparare a cafelei. Se pune cafea in sita filtrului, apoi se umple cu apa recipientul specific din filtru si se porneste printr-o simpla apasare de buton. De cele mai multe ori cafeaua este gata in mai putin de un minut. Insa aici exista un secret aparte.

Pentru ca aceasta cafea sa aiba un gust aparte, ea trebuie rotita in filtru in timp ce picura in pahar, de aceea ai nevoie de o cafetiera speciala. Prin rotirea cafelei aroma se imprastie si astfel vei degusta o cafea mult mai placuta la gust si cu o aroma mult mai pregnanta.

3. Cafeaua la espressor

Una dintre cele mai intalnite tipuri de cafea este cea preparata la espressorul automat. Se spune despre ea ca ar fi si cea mai pura cafea. Ei bine, secretul in acest caz este intocmai espressorul folosit. Pentru a bea un espresso bun, e nevoie de un aparat special, profesional. Acest tip de preparare presupune trecerea apei sub presiune prin cafeaua macinata marunt.

Daca granulatia cafelei nu este insa potrivita si presiunea apei nu este reglata corect, cafeaua nu va avea aceeasi calitate.

4. Cafeaua preparata cu prea franceza

Stim ca francezii sunt maestri in consumul de cafea. Asadar, au inventat si ei propria metoda de preparare a acesteia. Presa franceza este acel dispozitiv format dintr-un recipient care are atasat un piston. Cand noi impingem pistonul in jos, el preseaza cafeaua si ridica la suprafata ceea ce iubim noi cel mai mult, spuma, aroma cafelei.

Secretul in acest caz este sa avem o cafea de calitate, potrivita pentru astfel de preparare. Fiindca presiunea este manuala, avem nevoie de o cafea cu un gust mult mai puternic, pentru ca aceasta sa confere aroma fara a fi presata foarte puternic.

5. Cafeaua moka

Aveati impresia ca acesta este un sortiment specific de cafea? Ei bine, nu este asa. Moka face referire la un mod de preparare a cafelei, nu la o marca de cafea. Este o metoda clasica italiana de a prepara cafeaua.

Ea presupune folosirea unui recipient de metal impartit in doua canale. In unul intra apa, in altul cafeaua. Aburul trece mai apoi prin cafeaua macinata si se aduna in celalalt recipient, formand astfel bautura pe care mai apoi o putem savura alaturi de un croissant, bucurandu-ne de linistea diminetii.

Sursa: Expresorul.ro