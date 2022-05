Jocul este cea mai buna forma de cercetare si invatare si cel mai bun mod prin care copiii descopera si exerseaza abilitati si notiuni noi la varste fragede. Toti parintii cauta sa cumpere jucarii pe care prichindeii sa le adore si care sa ii distreze. Dincolo de acest aspect, insa, parintii trebuie sa stie ca exista jucarii educative care ajuta la dezvoltarea intelectuala si motrica a celor mici.

Cand ar trebui introduse jucariile educative?

Introducerea jocurilor educative inca din primii ani imbunatateste simturile, stimuleaza imaginatia, creeaza si dezvolta abilitati sociale de care copilul are nevoie in viata. Copiii invata mult mai bine lucrurile noi atunci cand nu se simt presati si se distreaza, iar jucariile si jocurile educative sunt solutia perfecta. Acestia invata rapid si sunt observatori extraordinari, avand innascuta capacitatea de a invata lucruri noi chiar si la cele mai mici varste.

Jucariile pentru activitatile educationale nu sunt neaparat cu litere sau numere, se pot achizitiona in functie de varsta copilului sau de abilitati si sunt extrem de atractive. In plus, sunt realizate special pentru a promova invatarea prin joc, intr-un mod distractiv si relaxant pentru cei mici.

Alegera jucariilor educative

Nu exista limite de varsta pentru introducerea jucariilor educative. Bebelusii, copiii pana in 6 ani, prescolarii si scolarii, toti pot beneficia in mod egal de aceste jucarii. Parintii ar trebui, insa, sa isi rezerve timp pentru a alege jucariile potrivite cu varsta copilului.

Instrumentele muzicale, jucariile de construit, puzzle-urile usoare, cuburile si jocurile de asociere sunt printre cele mai bune pentru a stimula creativitatea si abilitatile de rezolvare a problemelor. De asemenea, pentru a alege jocurile si jucariile educative potrivite, parintii ar trebui sa tina cont de interesele copilului si de etapa de dezvoltare a acestuia.

Iata cateva dintre modalitatile prin care jucariile educative contribuie la dezvoltarea copiilor!

Ajuta la dezvoltarea motorie

Jucariile educative vizeaza dezvoltarea abilitatilor senzoriale si motorii ale celor mici. Luminile colorate si sunetele vibrante stimuleaza si imbunatatesc vazul la bebelusi. De asemenea, jucariile de construit, puzzle-urile sau dominourile imbunatatesc abilitatile motorii fine ale copiilor cu varsta pana in 6 ani. Toate jucariile educative promoveaza socializarea si dezvoltarea abilitatilor de comunicare.

Cresc IQ-ul si promoveaza abilitatile de rezolvare a problemelor

Intrucat exerseaza memoria, coordonarea, abilitatile numerice si alfabetizarea, jucariile educative cresc IQ-ul copiilor si ajuta la dezvoltarea capacitatii cognitive. De exemplu, atunci cand copilul stivuieste cuburi, dar nu reuseste sa le aseze in echilibru, le va vedea cazand si va intelege ca exista o relatie intre cauza si efect.

Un alt exemplu este puzzle-ul care ii solicita copilului toata atentia pentru a fi rezolvat. Aceasta provocare ii stimuleza capacitatea de concentrare si il ajuta la nivel cognitiv, dezvoltandu-I abilitatile de rezolvare a problemelor.

Contribuie la dezvoltarea inteligentei emotionale

Jucariile educative sunt perfecte pentru a ajuta copiii sa socializeze si sa isi dezvolte inteligenta emotionala. Prin aceste jucarii, cei mici joaca diverse roluri, inteleg emotiile si isi dezvolta empatia. Sunt jucarii care pun copilul in diverse situatii care implica impartasire, creare de legaturi, comunicare, asteptare, asumarea unui rol de conducere, etc. Pe masura ce copilul raspunde la emotii prin ras, tristete sau furie, jocul ii dezvolta inteligenta emotionala.

Imbuntatatesc capacitatea de concentrare

Prin joc, copilul este incurajat sa se concentreze pe o anumita sarcina pentru o perioada mai lunga de timp. Introducerea de la varste fragede a jucariilor educative ajuta copiii sa isi dezvolte si exerseze capacitatea de concentrare. Este o solutie simpla care pentru a-l ajuta sa dobandeasca o capacitate care ii va fi de un real ajutor in toti anii de scoala care vor urma.

Stimuleaza creativitatea si imaginatia

Pe langa faptul ca incurajeaza dezvoltarea si invatarea, jucariile educative stimuleaza si capacitatea copiilor de a gandi creativ si de a-si folosi imaginatia. Parintii pot gasi jocuri si jucarii care apeleaza la imaginatia micutilor si ii incurajeaza sa isi foloseasca abilitatile creative pentru a realiza ceva frumos.