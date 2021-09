Fatada este cea care da unei case un anumit stil si, totodata, are un rol energetic semnificativ. Acestea necesita renovare fie pentru ca sunt deteriorate si imbatranite, fie pentru a completa un proiect de modernizare si redecorare a casei.

Lucrarea implica contactarea unei firme de constructii si inchiriere schela de fatade si, daca ai apelat la profesionisti si ai avut parte de indrumare profesionala competenta, se va dovedi o investitie inteligenta.

Iata cateva motive pentru care merita sa renovezi fatada casei tale.

Casa devine mai atragatoare si ii creste valoarea

Lucrarea de renovare a fatadei are ca prim beneficiu crearea unui aspect mai atragator pentru o casa. Aatfel, peretii exteriori devin mai atractivi, casa capata un aspect mai elegant si mai modern, poti modifica stilul si, totodata, cresti valoarea de vanzare.

Prin urmare, daca intentionezi sa renovezi fatada casei tale, priveste lucrarea ca pe o investitie de viitor si alege materiale de calitate care sa creeze un aspect cat mai elegant si sa dureze cat mai mult in timp. Poti sa fii sigur ca potentialii cumparatori vor aprecia o casa cu fatada renovata care arata mai bine decat una cu fatada veche.

Creste eficienta energetica a casei

In cadrul lucrarilor de renovare a fatadei se pot lua in considerare solutii moderne pentru izolarea termica. O fatada deteriorata afecteaza considerabil eficienta energetica a unei case, iar renovarea fatadei si izolarea termica te vor ajuta sa reduci considerabil pierderile de caldura. In consecinta, temperatura din interior se va pastra mai usor, mediul devine mai confortabil si mai placut si facturile de incalzire vor fi mai mici.

Se reduc sesizabil costurile de intretinere a casei

Renovarea fatadei cu materialele potrivite si cu o echipa competenta este esentiala pentru a evita costurile suplimentare de intretinere a unei case. Daca peretii exteriori sunt protejati corespunzator si fatada este de calitate, creste durata de viata a casei si sunt evitate multe probleme in viitor.

Folosind pentru fatada materiale durabile care fac fata cu succes conditiilor meteorologice nefavorabile, de fapt prelungesti viata casei tale, fara a fi necesare lucrari regulate de intretinere.

Reduci umiditatea din interiorul casei

Daca fatada nu este in buna stare, peretii exteriori sunt umezi, fiind afectati de ploi si de apa din sol. Acest lucru creeaza in interior un mediu favorabil pentru aparitia mucegaiului si a igrasiei. Astfel, este pusa in pericol sanatatea celor care locuiesc in casa, iar cei cu alergii vor fi serios afectati.

Redai frumusetea peretilor si a casei

Daca iti doresti pentru casa ta un aspect elegant si modern, renovarea fatadei este cel mai bun lucru pe care il poti face. Astfel, conferi peretilor un aspect nou si redai frumusetea casei.

Indiferent de motiv, nu ezita sa contactezi profesionisti si sa renovezi fatada casei tale!