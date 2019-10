Exista o adevarata disputa privind superioritatea sau inferioritatea cartilor sau a filmelor si parerile sunt impartite. Totusi, exista o serie de beneficii clare, pe care cartile tiparite le ofera, dar filmele nu. Asta face ca romanele, cartile sa fie declarate ca fiind net superioare filmelor. Iata doar 5 motive pentru care cartile sunt mai bune decat filmele.

1. Iti dezvolta vocabularul

E clar in ce mod cartile te ajuta sa iti imbogatesti vocabularul si acesta nu e un efect de ignorat. O carte contine chiar si cu de 10 ori mai multe cuvinte decat filmele si acopera o plaja mult mai larga de categorii de cuvinte, timpuri verbale si nu numai.

2. Iti ofera mai mult

Un film de o ora si jumatate nu poate contine toate informatiile pe care le afli dintr-o carte pe care o citesti chiar si doar intr-o zi. Durata redusa a filmelor face ca o parte din informatii sa se piarda si, de multe ori, asta afecteaza povestea in sine.

Cititul unei carti dureaza cel putin cateva ore sau chiar zile. Asadar, cum ai putea sa transpui in cuvinte o carte si sa te limitezi la 90 de minute, fara sa omiti o mare parte din actiunea si povestea pe care autorul a gandit-o si a asternut-o cu scrupulozitate pe hartie.

3. Iti dezvolta imaginatia

Cititul unei carti e un excelent exercitiu de imaginatie. Chiar daca citim cu totii aceleasi cuvinte si fraze, in mintea noastra, povestea va fi diferita. Si asta pentru ca interpretam, simtim si ne imaginam diferit, in functie de nivelul de intelegere, de starea in care suntem, dar si de imaginatia noastra. Cititul e similar cu antrenarea muschilor. Cu cat citesti si iti imaginezi mai mult, cu atat vei face asta mai bine si cu o mai mare usurinta.

4. Tu creezi povestea si personajele

Poate ca te-ai aflat in situatia sa afirmi ca modul in care a jucat actorul a scazut mult calitatea filmului si a stricat oarecum intreaga poveste. Sau poate uneori nu ai o simpatie fara de actorul care interpreteaza, ceea ce va influenta parerea ta despre film si modul in care il apreciezi sau nu. Cartile iti ofera sansa de a-ti crea tu povestea si personajele. Ti le poti imagina asa cum iti plac.

5. Povestea dureaza mai mult

Filmele sunt limitate si de multe ori avem un regret cand se termina, in special atunci cand povestea ne prinde. Cartile, insa, nu au limita impusa filmului, asa ca te vei putea bucura de poveste mai mult timp.

Tu ce alte beneficii crezi ca ne mai aduc noua cartile?

Sursa: experiente-colorate.ro