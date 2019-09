Daca ai folosit vreodata rasina pentru etichetarea anumitor produse si ai obtinut rezultate indoielnice, nu dispera, nu esti singurul. Etichetarea volumetrica cu rasina este folosita atat pentru promovarea anumitor produse, promotionale, accesoriilor pentru ambalaje, brelocuri sau in industria de utilaje, dar si pentru realizarea de bijuterii. Realizarea bijuteriilor cu rasina volumetrica poate fi distractiva, dar iti poate da in acelasi timp numeroase batai de cap.

Iata care sunt cele mai frecvente probleme care pot aparea si ce modalitati de rezolvare exista la etichetarea volumetrica cu rasina a unor astfel de produse:

1.Pete sau zone intunecate pe articolele incorporate

La imprimarea cu rasina, eticheta sau produsul poate prezenta pete sau zone mai intunecate pe alocuri, ca si cum ar fi umed. Aceste probleme pot aparea atunci cand incorporati hartii sau articole poroase in rasina care s-a inmuiat sau nu a fost corespunzator folosita.

Solutia este sa inveliti in timp orice hartie sau articole poroase cu un adeziv alb care se usuca uniform, precum adezivi de etansare sau spray de luciu din rasina.

2. Rasina este tulbure sau plina de bule

Acest lucru se produce atunci cand rasina, aplicata la anumite etichete volumetrice reactioneaza cu elementele incorporate.

Rasina poate reactiona diferit in contact cu anumite produse, precum hartia vintage sau veche.

De asemenea, va puteti confrunta si cu apartia bulelor in rasina aplicata.

Pentru a scapa de bule sau a preintampina aparitia lor trebuie luate urmatoarele masuri:

– Asigurati-va ca rasina este calda inainte de amestecare.

– Asigurati-va ca recipientele in care amesteci rasina sunt uscate, pentru a evita constaminarea cu apa. Rasina uraste contactul cu apa.

– In cazul in care adaugati un colorant nou, asigurati-va ca acesta interactioneaza bine cu rasina. Efectueaza un mic test.

– Depozitati rasina intr-un mediu corespunzator, fara schimbari mari de temperatura.

3. Rasina nu este complet uscata chiar si dupa timpul de intarire sugerat

De multe ori, rasina nu este pe deplin uscata chiar si dupa timpul de intarire sugerat si poate sa ramana lipicioasa.

Pentru a preintampina aparitia unor astfel de probleme este recomandat sa urmati cu precizie indicatiile etichetelor. Respectati-le pe cele mai importante: nu adaugati mai mult sau mai putin intaritor decat este recomandat si folositi cani de dimensiuni adecvate pentru amestecarea rasinii.

De asemenea, trebuie sa depozitati rasina intr-un mediu climatic prielnic, fara prea multa caldura sau umiditate si sa va asigurati ca amestecati cantitatea minima de rasina necesara pentru ca reactia chimica de intarire sa se poata produce.

In cazul in care produsele finite sunt usor abrazive, puteti incerca sa le slefuiti si sa le uniformizati.

4. Rasina se lipeste de matrita

In cazul in care rasina se lipeste de matrita de turnare se recomanda utilizarea unui agent de eliberare, chiar si in cazul matritelor de silicon. Este un obicei benefic care prelungeste viata matritei. Daca rasina se lipeste din matrita de plastic refolosibila se pune matrita in congelator pentru cateva minute, apoi se indeparteaza matrita si se testeaza daca se desprinde rasina din forma. Puteti incerca sa loviti matrita de un blat dur, pentru o desprindere fortata.

Daca nici asa rasina nu iese, puteti sa mai adaugati matrita in congelator inca trei, patru minute. Daca rasina nu iese nici dupa 10 minute de tinut la congelator, nu va mai iesi niciodata. Totul este ruinat.

5. Rasina devine fierbinte, dar se intareste in cateva minute

In momentul cand rasina este amestecata, din cauza naturii exotermice a reactiei si intaririi, poate degaja un pic de caldura. Caldura excesiva degajata va face ca rasina sa se intareasca mai repede.

In acest sens, trebuie sa utilizati ustensilele si recipientele adecvate de amestecare a rasinii, nu orice recipient pe care il aveti la indemana. Este tentant sa folositi sticle de plastic, cani sau recipiente de poliuretan pentru amestecarea rasinii, insa acestea contin substante chimice la suprafata care pot accelera reactia ce se produce intre rasina si intaritor. De aceea, trebuie sa se foloseasca doar cani de plastic, special concepute pentru rasina.

Nu adaugati mai mult intaritor decat este recomandat in prospect, deoarece poate accelera reactia de caldura si va face ca rasina sa se intareasca foarte repede.

Nu amestecati intaritor si rasina simultan, mai mult decat trebuie.

Cu produsele potrivite, mult exercitiu si respectand aceste minime ponturi, etichetarea volumetrica a bijuteriilor cu rasina va fi un real succes.