Stim cu totii ca in viata de familie, copiii sunt cel mai bun lucru ce ni se poate intampla. Sunt asteptati in viata noastra inca de cand am format un cuplu, insa cu toate acestea, uneori ei intarzie sa apara.

Desigur, acest lucru poate fi cauza multor frustrari si o cauza a deznadejdii, insa trebuie sa stii, mai ales ca mama, ca acest lucru nu inseamna sfarsitul pentru tine. Pentru fiecare problema exista o solutie.

Astazi vom aduce in discutie 5 motive posibile pentru care copilul intarzie sa apara. 5 motive care te impiedica sa ramai insarcinata. Vei analiza aceste motive si vei gasi solutia potrivita pentru fiecare dintre ele.

1. Nu ai incercat suficient de mult timp

Da, stim ca suna ciudat, insa uneori este nevoie sa te straduiesti doar un pic mai mult decat ti s-ar parea normal pentru a ramane insarcinata. Poate simti deja ca te straduiesti si ca incerci inca din totdeauna sa ramai insarcinata. Si poate chiar ai incercat destul, insa trebuie sa stii ca exista si cupluri care nu pot da nastere la fel de usor ca altele.

De fapt, un studiu arata ca peste 80% din cupluri reusesc sa dea nastere unui copil de abia dupa 6 luni de incercari repetate. Insa ia in calcul si partea buna. Dupa un an de incercari, 9 din 10 cupluri vor fi reusit deja sa aiba copilul mult asteptat.

2. Nu ajungi la ovulatie

Lipsa ovulatiei este principul factor de infertilitate intalnit in cele mai multe cazuri. PCOS (Sindromul Polycystic Ovarian) poate fi o cauza a infertilitatii tale, a imposibilitatii de a ajunge la ovulatie. Sfaturile in acest caz sunt:

– sa urmezi o dieta cat mai prietenoasa, bogata in proteine si in cruditati, fara carbohidrati nesanatosi

– sa vezi un doctor pentru a stabili cauza posibila a acestei probleme. Multe alte cauze pentru lipsa ovulatiei pot fi: greutatea (daca esti sub greutate sau obeza), insuficienta ovariana, disfunctii ale glandei tiroide, hyperprolactinemia sau alte disfunctii generale.

Cel mai bine in acest caz este sa te adresezi unui doctor care te va indruma spre o rezolvare.

3. Varsta – ca factor principal ce cauzeaza lipsa ovulatiei

Stim ca stabilitatea financiara, profesionala si de orice tip este prioritara, deoarece vrei ca atunci cand va veni pe lume micutul tau sa se bucure de tot ce e mai bun. Insa daca vei intarzia foarte mult momentul venirii sale pe lume, s-ar putea sa-ti creezi singura probleme.

Pentru femei este ideal ca bebelusul sa apara pana in varsta de 30 de ani, maxim pana la 35 ani. Dupa aceasta varsta, problemele de infertilitate sunt aproape inevitabile.

4. Trompele uterine blocate – peste 20% din cauzele infertilitatii

2 din 8 femei nu pot da nastere unui copil tocmai din aceasta cauza. Desigur, poate sa nu fie cazul tau. Insa cel mai indicat este sa te consulti cu un medic si sa scoti din calcul aceasta varianta inca de la inceput. Poate ai facut-o deja. Trebuie sa te asiguri in acest caz ca ai eliminat toate problemele ce tin de aceasta cauza. Exista foarte multe modalitati in care trompele uterine nu comunica direct cu ovarele, ducand la o astfel de problema. Un test X-RAY HSG (hysterosalpingogram) este varianta ideala de test de fertilitate in acest caz.

5. Demotivarea si abandonul

Aceasta este una dintre cele mai grele si des intalnite probleme. Atunci cand ai incercat tot ce ti se parea posibil, dar fara un rezultat pozitiv, ai tendinta de a lasa balta totul si de a te instala intr-o stare de continua disperare, in asteptarea unui miracol.

Ei bine, acesta nu va veni. Insa cai exista. Intotdeauna exista cineva dispus sa te ajute. Pentru aceste cauze specifice s-au infiintat programe precum: MIL PASOS. Acest program este perfect adaptat pentru cei care doresc un copil ce intarzie sa apara. El consta in 3 module ce se intind pe perioada de 6 luni, fiecare modul cuprinzand o serie de activitati menite sa-ti vina in ajutor: un atelier de lucru, o sesiune de coaching individual, o sesiune de terapie inductiva si meditatie, un masaj terapeutic si o sesiune de orientare

Programul este realizat de catre All to Know, despre cae poti afla mai multe aici.