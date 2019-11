Se spune că e nevoie de un sat întreg ca să crești un copil, însă nu spune nimeni că ai nevoie și de un sat întreg ca să te ocupi de o mamă. Rolul de mamă îți dă foarte multe satisfacții, însă este de multe ori copleșitor. Maternitatea este o perioadă de izolare pentru mamele care, chiar dacă ar avea alături un sat întreg care să se ocupe de copiii lor, tot s-ar simți singure.

Potrivit Alinei Bota, fondatoarea Mamprenoare – cea mai mare comunitate de mame-antreprenor din România – în perioada sarcinii, dar mai ales în perioada post-natală, cea mai mare nevoie a mămicilor este cea de prieteni adevărați.

“Noi, românii suntem un popor latin, emoțional, iar perioada maternității ne umple și mai tare rezervoarele de emoții, așa că mamele românce au mare nevoie de prieteni care să înțeleagă stările lor contradictorii și roller-coaster-ul emoțional prin care trec zilnic, prieteni cu care să poată împărtăși lipsa de încredere în ele după luni de zile de oboseală cronică, prieteni cu care să poată vorbi la nesfârșit despre copiii lor, dar care să le reamintească uneori că sunt și ele o persoană, că au și ele nevoile lor și că sunt mult mai mult decât mame. Cei mai buni prieteni ai mamelor sunt tot mame, noi ne întelegem cel mai bine una pe cealaltă”, declară Alina Bota, Business&Personal Branding Consultant, Fondator Mamprenoare.

Specialiștii spun că fiecare mamă ar trebui să aibă propriul ei trib, așa că vă prezentăm cele 5 tipuri de prietene pe care mamprenoarele le-au identificat în comunitatea lor și le recomandă fiecărei mame :

1. Antrenoarea – prietena care te încurajează mereu să accepți provocări noi, care este mereu alături de tine pregătită să îți dea un brânci atunci când nu ai încredere în tine. E dinamică, insistentă, convingătoare, de acțiune, te forțează să renunți la pijamale și să ieși din casă la o cafea sau îți programează ședințe la sală sau la salon când simte că ești deprimată. Ea este cea care sărbătorește orice mică victorie a ta, e cel mai mare fan al tău pe Facebook și crede în tine până la capătul pământului. O urăști când insistă, dar o iubești când te convinge să ieși din starea de letargie.

2. Mama-Urs – caldă, bună, are îmbrățisări pufoase și parfumate, o voce blândă și e pregătită în orice moment să îți asigure spatele. Te poți baza pe ea în orice moment, te apără în orice situație și nu te trădează niciodată. Te întreabă dacă ai mâncat, te hrănește la nevoie pentru că are mereu ceva bun pregătit în geantă, pe ea o suni atunci când ai probleme de orice fel. Are întotdeauna o vorbă bună pentru tine și o rețea imensă de cunoștințe care te pot scăpa din orice încurcătură.

3. Mama-Terapeut – Este mereu dispusă să te asculte și te lasă să vorbești la nesfârșit despre problemele tale până le găsești singură soluție.

4. Mama-Fun – Orice mamă are nevoie de o prietenă creativă, pusă mereu pe șotii. Copiii ei au mereu petreceri tematice, pe care copiii tăi le adoră. Are tot timpul idei de jocuri și de diverse activități distractive împreună cu copiii și alături de ea nu te plictisești niciodată. Te face să îți depășești limitele și te motivează să îți explorezi propria creativitate.

5. Prietena care NU e mamă – Orice mamă are nevoie de o prietenă care nu e mamă. O prietenă singură și liberă, fără griji, cu program flexibil și povești despre aventuri scandaloase. Contrastul dintre voi te va face să îți amintești de latura ta sexy și feminină, dar și să îți apreciezi viața de familie pe care o ai acum.

Conferință pentru mamele care vor să își găsească propriul trib și să se sprijine una pe alta atât în carieră, cât și în creșterea copiilor.

Comunitatea #Mamprenoare organizează sâmbătă, 7 decembrie 2019, la Hotel Minerva din București, Conferința “Empowering Mothers”, menită să aducă mamele împreună, să își facă prietene noi și să prindă curaj să își împlinească visurile.

Programul evenimentului cuprinde dezbateri și workshopuri pe teme de interes pentru mame, susținute de femei care au reușit să îmbine cu succes și rolul de mamă și cel de femeie de carieră:

COMUNITĂȚI – Ce înseamnă o comunitate și cum ne putem sprijini reciproc? (speakeri: Alina Bota, fondatoarea #Mamprenoare și Gabriela Maalaouf, Psiholog)

PARENTING – Panel de discuții despre educația copiilor din generația alfa. (speakeri: Irina Nichifiriuc – instructor Hand-in Hand Parenting, Alina Găloiu – Zen Coach și Anamaria Ciuhuță – Blogger și trainer)

CARIERA MAMEI– Panel de discuții despre statutul de angajat și antreprenor (speakeri: Lia Stoica – Antreprenor, Adina Cuturela – Antreprenor, Adela Ioniță – Blogger și trainer, Ana Roșca – Antreprenor, Laura Savu – Antreprenor)

Jocul terapeutic în dezvoltarea personală (facilitator: Otilia Mihai – Psihoterapeut)

Cum să socializăm cu încredere? (facilitatori: Maria Duduman – Fondator FăBine, Laura Ion – fondator SmartMums).

Trăiește liber! Elimină frica din viața ta! (facilitator: Laura Hanganu – Hipnoterapeut)

Tu știi ce poți? Ascultă-ți vocea! (facilitator: Alina Bota, Consultant în Personal Branding)

Organizatorii conferinței, Comunitatea Mamprenoare și Comunitatea FăBine.eu vă așteaptă la acest ultim eveniment al anului 2019 cu o serie de surprize și cu o tombolă cu premii consistente oferite de către mamprenoarele din comunitate.

Această Conferință este posibilă datorită partenerilor nostri: BCR, LevelUp Vision, Martinus Design.

Agenda conferinței, detalii despre speakeri și bilete găsești pe https://empowering-mothers-conferences.com și pe pagina de Facebook Mamprenoare.

Mamprenoare este un Business Hub & Accelerator înființat în urmă cu 4 ani de către Alina Bota – Antreprenor, Business & Personal Branding Consultant, care a avut inițial ideea de a-și conecta clientele din toată țara pentru a face parteneriate și a se susține reciproc. Comunitatea a crescut exponențial în mai multe orașe din țară și a devenit un adevărat accelerator de creștere pentru afacerile mamelor din România și un mijloc de conectare și socializare între mamele românce de pretutindeni.

Pagini Utile: