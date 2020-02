Sarcina poate fi o bucurie pentru femeile care isi doresc foarte mult un copil, insa si o perioada delicata. Femeile gravide sunt mai predispuse sa dezvolte anumite afectiuni in perioada celor 9 luni de sarcina si tocmai de aceea e bine sa stie ce poate sa apara si cum pot preintampina aceste situatii neplacute.

1. Infectiile urinare

Sarcina predispune la aparitia de infectii urinare si, tocmai de aceea, in fiecare trimestru de sarcina se recomanda testarea pentru aceasta afectiune. Chiar daca simptomele pot fi usoara, in sarcina pot sa apara complicatii care pot duce la avort, greutate mica a bebelusului la nastere si nu numai.

2. Preeclampsie

Tensiunea arteriala poate sa puna probleme gravidelor, chiar si in lipsa afectiunilor asociate dinainte de a ramane insarcinate. Monitorizarea si reglarea tensiunii de-a lungul celor 9 luni e extrem de importanta, pentru ca preeclampsia poate provoca probleme majore.

3. Colon iritabil

Chiar daca cei mai multi dintre noi ce confruntam cu aceasta problema, in timpul sarcinii, din cauza incetinirii metabolismului, problema poate deveni cu atat mai suparatoare. In plus, in anumite cazuri, colonul iritabil poate duce la aparitia contractiilor si pierderea sarcinii. Chiar daca medicamentele nu pot fi administrate la inceput sau nu ajuta prea mult, regimul poate rezolva problema. Astfel, se recomada evitarea produselor care duc la balonare, asa cum sunt: fasolea, mazarea, lintea, varza, conopida, broccoli, ceapa.

4. Diabet gestational

Chiar daca nu ai avut niciodata probleme cu glicemia, in sarcina poate sa apara ceea ce se numeste diabet gestational. Aceasta e o afectiune pe care mare parte dintre femeile insrcinate o au, insa care se poate croniciza si care poate pune probleme in sarcina. Tocmai de aceea, e bine sa ai grija la alimentatie si sa reduci cantitatea de zahar sau faina alba, in favoarea legumelor cat mai diverse.

5. Boli cu transmitere digestiva

Alimentatia sanatoasa si igiena alimentara sunt esentiale in timpul sarcinii. Chiar daca in general consumam anumite produse (anumite tipuri de peste), conserve sau alimente animale crude (somon afumat, oua crude – folosite la maioneza, etc) , in timpul sarcinii e necesar sa avem mai multa grija si sa respectam si alte reguli de igiena alimentara. Daca vrei sa ai o sarcina sanatoasa si un bebe fara probleme de sanatate, te-ar putea interesa sa afli mai multe despre alimentatia sanatoasa din timpul sarcinii.