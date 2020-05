Sunt de senzație pe scenă, unde fac show inedit, însă în viața de zi cu zi liniștea din familia Clejanilor a fost tulburată adesea de comportamentul celor două odrasle, Margherita și Fulgi. Ziua de sâmbătă, 23 mai, a fost extrem de agitată pentru cei doi părinți, Viorica și Ion Manole, care s-au trezit la prima oră cu vestea că fiica lor a provocat un accident rutier. Nu este însă prima dată când Marga le dă bătăi de cap, notează click.ro.

„Mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Veneam de la terasă. Să nu începem cu aberațiile astea. Nu am consumat alcool, alcoolul nu a ieșit, drogul nu a ieșit. Am accidentat pur și simplu o mașină. Veneam de la o petrecere. Nu e treaba ta dacă s-a consumat sau nu alcool. Nu o să mai declar nimic pentru presa din România, eu sunt de la Hollywood”, a fost declaraţia Margheritei, conform sursei citate.

